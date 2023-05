Manchester United taber i sidste sekund

Liverpool holder liv i sin spinkle chance for at snuppe en af de fire pladser, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Det kan holdet takke Brighton og Alexis Mac Allister for.

Dybt i tillægstiden af torsdagens Premier League-kamp mod Manchester United hamrede den argentinske verdensmester et straffespark op i krydset og skabte eufori på Brighton-lægterne.

Efter fem sejre i træk er Liverpool på femtepladsen med fire point op til United, der er nummer fire i den bedste engelske fodboldrække.

Den dårlige nyhed for manager Jürgen Klopp og Liverpool-spillerne er, at Liverpool har spillet en kamp mere end United og stadig får brug for stor hjælp for at kæmpe sig op i det eksklusive selskab.

Brighton er selv på sjettepladsen med fire point op til Liverpool og to kampe i hånden.

Med en sejr i torsdagens opgør kunne United overhale Newcastle og spille sig op på tredjepladsen.

Annonce:

Bedømt på de første minutter af kampen var der ikke meget, der tydede på, at det blive en målfattig - og næsten målløs - kamp.

Uniteds Antony var tæt på efter bare 90 sekunder, og bare minuttet efter ramte Kaoru Mitoma gæsternes målmand David De Gea i ansigtet med et skudforsøg.

Spanieren skulle lige sunde sig, men fortsatte. Han skulle da også få nok at se til.

Mitoma var livlig og voldte flere gange Manchester United problemer.

Det bølgede frem og tilbage mellem de to hold, som til tider skulle være lykkelige for deres målmænd.

Måltavlen fortalte ikke hele historien om en underholdende første halvleg, hvor begge hold snildt kunne have været på tavlen.

Efterhånden som anden halvleg skred frem, begyndte det dog at dufte af en pointdeling. Men værterne havde et sidste gear.

I slutfasen trykkede Brighton gæsterne i bund, og det gav pote dybt i tillægstiden, hvor Luke Shaw havde hånden på et indlæg.

Dommeren pegede efter et kig på VAR-skærmen på pletten, og Mac Allister bankede den koldblodigt i netmaskerne.

Christian Eriksen så hele kampen fra bænken.