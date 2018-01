Manchester United vil forlænge med David De Gea

Med et kontraktudløb om halvandet år pønser José Mourinho på at forlænge med sit førstevalg i målet. I øjeblikket indeholder målmandens kontrakt en option, der gør det muligt at forlænge opholdet med endnu et år.

En option, som cheftræneren naturligvis også gerne vil holde fast i.

- Det er klart, at vi ikke kommer til at lade optionen forsvinde. Med en målmand som ham - og en klub, der ønsker at blive bedre og bedre og bedre - kommer vi ikke til at lade optionen glide af hænde, siger den portugisiske cheftræner til klubbens hjemmeside.

Snart vil målmanden få tilbudt en kontraktfornyelse. Det forsikrer manageren om.

Mourinho vil ikke overraskende meget gerne forlænge med en af verdens bedste målmænd. Foto: AP

- Men selvfølgelig vil vi forsøge (at forlænge med ham, red.). Hr. Woodward er ikke på ferie. Han har sjældent ferie. Selvfølgelig vil han forsøge at tilbyde ham (De Gea, red.) en kontrakt, som holder ham her meget længere end optionen, som vi vil benytte os af, tilføjer José Mourinho.

I de seneste par år har David De Gea været rygtet til Real Madrid, men Manchester United er opsat på at beholde den spanske målmand.

