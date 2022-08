Anklage: Voldtog tre kvinder på samme aften

Manchester Citys suspenderede franske stjerne Benjamin Mendy begik ifølge anklageren tre voldtægter på samme aften, da han holdt en poolfest i sit hus.

Det kom frem under første dag i retssagen mod den 28-årige tidligere franske landsholdsspiller, hvor Mendy er anklaget for hele otte voldtægter, et voldtægtsforsøg og et seksuelt overgreb.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Benjamin Mendy er anklaget for flere voldtægter. Foto: Lindsey Parnaby/AFP/Ritzau Scanpix

Anklager Timothy Gray fremlagde i retten vidneforklaring fra én af de tre kvinder, som ifølge anklageren blev voldtaget på aftenen.

Her kom det frem, at Benjamin Mendy skulle have startet en festlig aften på China White natklubben i Manchester, hvorefter festlighederne fortsatte i hjemme i franskmandens palæ.

Kvinden husker, at hun var fuld og svømmede i Mendys svømmepøl, hvorefter det næste hun husker, er, at hun ligger med ansigtet nedad i en sofa, mens hun bliver voldtaget med hænderne på ryggen.

Louis Saha Matturie ankommer til retten. Foto: Paul Ellis/AFP/

Udover de tre voldtægter på samme aften så er Benjamin Mendy og hans ven Louis Saha Matturie anklaget for at have begået flere voldtægter sammen.

Ifølge anklageren betød kvindernes følelser ingenting for de to venner.

- Disse kvinder var til engangsbrug: Ting, der skulle bruges til sex, og derefter smidt til siden, sagde Timothy Gray i retten.

Ved samme retsmøde kom det frem, at Benjamin Mendy angiveligt voldtog flere kvinder i såkaldte panikrum, hvor kvinderne ikke havde mulighed for at flygte fra uhyrlighederne, som de blev udsat for.

Benjamin Mendy blev suspenderet af sin klub Manchester City, da anklagerne mod ham så dagens lys.

I sin City-karriere har han været med til at vinde tre engelske mesterskaber, ligesom han var med til at vinde VM med Frankrig i 2018.

Retssagen forventes at strække sig over tre måneder.