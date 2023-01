Ekspert om fiasko: Værste nogensinde

Den tidligere engelske landsholdsspiller Jamie Redknapp kalder Manchester Citys første halvleg mod Southampton onsdag aften for den værste nogensinde under Pep Guardiola

De fleste regnede med en ren rutinesejr - også selvom de ikke stillede op i stærkeste startopstilling.

Men onsdag aften tabte de forsvarende engelske mestre fra Manchester City med 2-0 til Southampton i ligacuppen.

Dermed er City ude af turneringen - også selvom manager Pep Guardiola skiftede både Kevin De Bruyne og Erling Haaland ind undervejs.

Det er sjældent, at Pep Guardiolas mandskab taber - og så endda til et bundhold. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

End ikke den norske bomber Erling Haaland kunne ændre kampens udfald, da han kom ind efter 56 minutter. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Og Sky Sports fodboldekspert, den tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp, holdt sig ikke tilbage i sin kritik.

- Jeg kan ikke komme i tanker om 45 værre minutter under Pep Guardiola. De har været elendige. Altid nummer to på bolden, lød det undervejs fra Redknapp.

Jamie Redknapp kalder Manchester Citys præstation for både 'elendig' og 'rædselsfuld'. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Allerede efter 28 minutter var mestrene bagud med 2-0.

- Der har været så mange fejl fra deres side. De har været rædselsfulde i første halvleg.

Tog sejren på forskud

Med fire vundne engelske mesterskaber ud af de seneste fem mulige har Manchester City for vane at vinde kampe - især mod de mindre hold.

BBC's Chris Sutton spekulerer i, om de mon tog alt for let på opgaven forud for ligacup-kampen mod Southampton.

- Southampton var mere aggressive og havde et tydeligere formål med spillet.

Pep Guardiola giver dessiner til sine spillere. Men lige meget hjalp det - Manchester City er ude af ligacuppen. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

- Det er næsten som om, Manchester City dukkede op efter at have vundet på Etihad Stadium og troede, at sejren allerede var hjemme, sagde Sutton.

Hjemme på Etihad vandt Manchester City med 4-0 over Southampton i oktober måned.

Nu er de ude af årets ligacup og halter stadig fem point efter Arsenal i Premier League.

