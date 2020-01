Fordømmer skandale: - Lad os udrydde det nu

Ved gårsdagens Manchester-derby udviklede tumulten sig voldsommere end normalt, blot et døgn efter United-ejer Bob Woodwards hus blev genstand for United-fans' vrede

Det ville være synd at sige, at stemningen er god blandt Manchester Uniteds fans.

Bølgerne af frustration går temmelig højt for tiden. Samme uge som nogle tydeligvis meget utilfredse, hætteklædte United-fans angreb ejer Bob Woodwards hus, skulle klubben ud i en semifinale mod ærkerivalerne fra City i Carabao Cup-semifinalen. Det endte heller ikke pænt, beretter engelske Daily Mail.





Pep Guardiola kan ikke lide, hvad han hører efter et voldsomt opgør mod United. Fanproblemer hos de to klubber har udviklet sig intenst i den her uge. Foto: Ritzau Scanpix

United-fans tyede til vandalisme og flåede sæder af for at kaste dem mod det nærliggende City-afsnit. Derefter blev der kastet med nødblus fra hjemmepublikummet på Etihad, og United fik sat gang i et heftigt rødt røgslør, da de kom foran 0-1. Kampens eneste scoring, der dog ikke var nok til at forhindre City i at gå videre med samlet 3-2.

Vinderholdets fans fik også lejlighed til at håne United for den klubbens traumatiske München-ulykke fra 1958, hvor størstedelen af den daværende trup døde i et flystyrt. Det hele blev dog for meget, mener Manchester City, der vil finde frem til de ansvarlige ved at gennemgå overvågningskameraerne. City-manager Pep Guardiola vil også tegne en streg i sandet.

- Jeg kan ikke lide det. Jeg vidste det ikke, men hvis det skete, så var det ikke rart, udtaler han efter kampen.

- Jeg kunne ikke lide det, der skete med Bob Woodward. Det er fodbold. Hvis du ser på Uniteds hold, så er det rigtig godt. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på, fortsætter han.

Onsdagens tumult på Etihad. Foto: Ritzau Scanpix

Vækker afsky

De voldsomme hændelser kommer i kølvandet på tirsdag aftens invasion af den omstridte United-ejer Woodwards hus. Omkring 20 hætteklædte personer begik hærværk mod villaen, og på videoer kan man også se forsamlingen stå og råbe trusler mod huset.

Alt sammen fordi Woodward har været 'en katastrofe' som ejer for klubben, og at nok nu må være nok, udtalte en repræsentant for gruppen.

United har fordømt angrebet i de kraftigste vendinger. Hvad angår onsdag aftens fan-eskapader i Manchester-derbyet har Ole Gunnar Solskjær, som udtrykte afsky for Woodward-hærværket, heller ikke noget positivt at sige.

- Vi vil have rivalisering, men hold det på et mentalt sundt niveau. Lad os sørge for at udrydde det nu. Vi står alle bag Pep, udtaler den heller ikke alt for populære nordmand i Uniteds trænersæde.

Manchester United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House. Please i hope this ain’t true pic.twitter.com/bpP8BUKEyG — indykaila News (@indykaila) January 28, 2020

Se også: Hætteklædte fans i barskt hærværk mod United-boss

Se også: Har fået nok: Drastisk tiltag i United

Se også: Vil smide 265 millioner efter 16-årig