Forlod banen i tårer: Er nu blevet opereret

Kevin De Bruyne er fløjet til Belgien for at blive opereret, efter han blev skadet i Manchester City's åbningskamp i Premier League

Kevin De Bruyne fik den værst tænkelige start på sæsonen, da han blev skadet mod Burnley for en uge siden.

Og siden da er det kun blevet værre.

Skaden er ifølge The Sun så alvorlig, at stjernen er fløjet til hjemlandet Belgien for at blive opereret.

Der er nemlig tale om en gentagelse af hans gamle skade i baglåret, og efter scanningerne står det klart, at De Bruyne sandsynligvis vil være ude i tre måneder - måske endda helt indtil nytår.

Midtbanestjernen har været under kniven, og operationen er gået godt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Manchester City har udvist interesse for brasilianeren, siden De Bruyne blev skadet. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Leder efter erstatning

Derfor er City-træner også begyndt at afsøge markedet efter en erstatning, inden vinduet klapper i.

En af dem er brasilianske Lucas Paqueta, der spiller for West Ham.

Men fredag aften melder Sky Sports, at transferen er sat på pause, fordi han bliver efterforsket for overtrædelser af bettingreglerne.

Han skulle angiveligt at sat penge på sig selv.

Ifølge Daily Mail er transferen 'kollapset', men Sky Sports skriver, at den stadig kan gå igennem, hvis problemet med efterforskningen er hurtigt overstået.