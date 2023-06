Frikendt for seks voldtægter: Nu går to sager om

Den suspenderede Manchester City-spiller Benjamin Mendy vender mandag tilbage i retten i Chester.

I januar blev den 28-årige back frikendt for seks voldtægtsanklager og et forsøg på voldtægt mod fire unge kvinder eller teenagere.

Men retten skal fortsat tage stilling til to sager, som ikke har fået deres afslutning. Det drejer sig om en sag om voldtægt og en sag om forsøg på voldtægt.

Den ene af de to resterende sager er et forsøg på voldtægt mod en kvinde i 2018. Den anden sag omhandler en anklage om voldtægt mod en anden kvinde i oktober 2020. De blev også behandlet i januar med de øvrige sager, men det lykkedes ikke retten at nå en afgørelse, og derfor skal de to pågældende sager nu gå om.

Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Mendy har været i City siden 2017 og har været med til at vinde tre engelske mesterskaber. Det er blevet til 75 kampe for Manchester City. Han kom til Manchester City fra AS Monaco for omkring 460 millioner kroner i sin tid.

Franskmanden har ikke spillet siden 15. august 2021. Kort før dukkede de første anklager mod Mendy op. Han er noteret for i alt ti landskampe, senest i november 2019. Mendy var med i truppen, da Frankrig vandt VM i 2018.

Retssagen i Chester har været i gang siden august sidste år. Ud over Mendy var den medanklagede Louis Saha Matturie også for retten.

41-årige Matturie blev i januar frikendt for tre voldtægter mod to teenagere. Juryen kunne ikke tage stilling til tre voldtægter og tre forsøg på voldtægter mod fem andre kvinder.

I alt 13 kvinder har anklaget Mendy og Matturie for forskellige overgreb. Undervejs har Mendy hele tiden erklæret sig uskyldig.

Mendys kontrakt med Manchester City, som for nylig vandt Champions League, udløber ved udgangen af juni. Ifølge flere medier bliver den ikke forlænget.