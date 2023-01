Guardiola forbløffer: - Jeg er ligeglad

Manchester Citys manager, Josep Guardiola, plejer ikke at være bleg for en opsigtsvækkende eller kryptisk kommentar efter et nederlag. Men at han efter 1-2-nedturen mod bysbørnene fra Manchester United kastede håndklædet i ringen var alligevel en overraskelse.

- Jeg er ligeglad med Premier League og Carabao Cup. Vi kan ikke vinde. Vi har vundet en masse, så det er ikke noget problem, lød det fra Guardiola, der efterfølgende uddybede, at præstationerne betyder mere.

Med nederlaget er Manchester City fortsat fem point efter Arsenal, der dog kan øge afstanden til otte point, når de møder Tottenham på udebane søndag eftermiddag.

Pep Guardiola hævder, at han er ligeglad med Premier League efter nederlaget til Manchester United. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Sur på dommeren

Det så længe ud til, at Guardiolas tropper ville æde sig tre point ind på London-klubben, og Guardiola virkede da heller ikke helt ligeglad undervejs.

Jack Grealish bragte City foran efter en times spil, men Manchester United slog tilbage med to sene scoringer af Bruno Fernandes og Marcus Rashford. Inden da havde Christian Eriksen fået gult kort og var blevet skiftet ud.

Den udlignende scoring var noget kontroversiel.

Linjevogteren vinkede i første omgang offside på Marcus Rashford, som længe jagtede bolden, men da englænderen i sidste ende lod den ligge til Bruno Fernandes, fik målet alligevel lov at stå.

- Rashford er offiside, Bruno Fernandes er ikke. Om Rashford har indflydelse eller ej... Han distraherer vores målmand og centrale forsvarere. Jeg kender ikke reglen, jeg ved, hvordan vi spiller, lød det lettere spydigt fra Guardiola, der under kampen også var tydeligt utilfreds med, at Erling Haaland ikke fik straffespark.

Manchester United er med sejren blot et point efter Manchester City.