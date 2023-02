Guardiola reagerer på anklager

De føler sig uretfærdigt behandlet i Manchester City.

Det giver manager Pep Guardiola udtryk for. Fredag udtalte han sig for første gang, efter at City tidligere på ugen af Premier League blev beskyldt for at overtræde en række økonomiske regler.

- Min første tanke er, at vi allerede er blevet dømt, siger spanieren fredag ifølge flere medier.

Manchester City beskyldes blandt andet for at give urigtige oplysninger om blandt andet sponsorindtægter, som bliver kunstigt pustet op.

Klubben har ligeledes ifølge Premier League opgivet ukorrekte oplysninger om spillernes kontrakter. Brud på Financial Fair Play-reglerne er også blandt forseelserne.

I 2020 blev Manchester City efter lignende anklager af UEFA dømt for brud på reglerne om Financial Fair Play og udelukket fra europæiske klubturneringer i to år.

Men dommen blev senere omgjort af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Det er det samme, der skete efter UEFA-anklagerne. Det her er bare sigtelser. Dengang med Uefa beviste klubben, at den var fuldstændig uskyldig, siger Guardiola.

- Vi er heldige med, at vi lever i et fantastisk land, hvor alle er uskyldige, indtil det modsatte er bevist. Vi har ikke haft den mulighed, vi er allerede blevet dømt.

Anklagerne er i første omgang sendt videre til en uafhængig kommission, der skal kigge nærmere på sagen, og for nu har Premier League ikke flere kommentarer til den.

Manchester City har afvist alle anklager og oplyser, at man samarbejder med Premier League.

