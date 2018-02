Guardiola risikerer straf for politisk budskab

Manchester City-manageren er blevet sigtet for at markere sit politiske ståsted i konflikten mellem Spanien og Catalonien

Josep Guardiola har aldrig lagt skjul på sin holdning til debatten om, hvorvidt Catalonien skal løsrive sig fra resten af Spanien.

Den tidligere Barcelona-spiller har således flere gange offentligt plæderet for løsrivelse, men det er ikke den verbale støtte til de gamle venner i Barcelona, der nu risikerer ham en straf fra det engelske fodboldforbund (FA).

Det er derimod hans tøj.

- Pep Guardiola er blevet sigtet af FA for at for at bære en politisk besked, specifikt en gul sløjfe - et brud på FA's tøj- og reklameregler, lyder det fra fodboldforbundet med henvisning til en gul sløfte, som syboliserer støtte til Catalonien, og som Guardiola ved flere lejligheder har båret i forbindelse med fodboldkampe.

Se også: City-træner i spansk politis søgelys

Manchester Citys manager kom kort før jul også i politiets søgelys, fordi han talte for catalansk afhængighed foran en forsamling 11. juni sidste år.

Guardiola kan svare på sigtelsen frem til mandag 5. marts. Fodboldforbundet oplyser ikke nærmere om sanktionsmulighederne, der normalt kan lyde på alt fra bøde til karantæne fra sidelinien.

