Haaland-show i City sejr

Der var ingen slinger i valsen hos de engelske mestre, da de åbnede Premier League-sæsonen med en 2-0 sejr over West Ham.

Den dyrt indkøbte Erling Braut Haaland åbnede ligeledes sin målkonto, da han scorede begge kampens mål, og den store nordmand ligner allerede en mand, der kommer til at score rigtig mange mål i den her sæson.

West Ham havde ikke meget at komme med og havde knap nok bolden i første halvleg, hvor Manchester City var alt dominerende.

Lukas Fabianski måtte lade sig udskifte efter knap en halv time, og det viste sig at blive dyrt, fordi blot seks minutter senere begik indskiftede Alphonse Areola et klodset straffespark på Haaland, og nordmanden tog sig selv af straffesparket og bragte City i front.

Haaland bliver tacklet i feltet. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Haaland fejrede sin scoring med sin signatur-jubelscene. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

David Moyes måtte have snakket med store ord i pausen, fordi det var et noget bedre udtryk, som The Hammers kom ud med til anden halvleg.

Efter 57. minutter kom West Hams nye italiener Gianluca Scamacca, der kostede 313 millioner kroner på banen, men den høje angriber måtte sande, at det altså var en anden ny angriber, der stjal showet.

Gianluca Scamacca nåede ikke rigtigt at få sat sit aftryk på kampen, efter han blev skiftet ind. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Erling Haaland lukkede nemlig kampen efter 65. minutter, da Kevin De Bruyne fandt ham i dybden med en millimeter præcis aflevering, og Haaland var sikkerheden selv foran kassen.

Efter 2-0-scoringen satte City cruise-control på og kørte sejren i hus uden nogen slinger i valsen.

City endte med at have en boldbesiddelsesprocent på svimlende 76% i løbet af hele kampen, og holdet fra den blå del af Manchester må ligner om nogen et godt svar på en engelsk mester allerede.