Haalands mange rutiner: Men én ting gør han aldrig

Han har slået scoringsrekorden i Premier League, og søndag kunne han med sit hold løfte trofæet.

Erling Braut Haaland har vel nok haft en af de vildeste sæsoner, man kan have som fodboldspiller. Og det er langtfra slut, for Manchester City har fortsat muligheden for at vinde Champions League-trofæet samt FA Cup-titlen.

Den massive succes betyder dog også, at nordmandens liv er blevet særdeles anderledes.

Det fortæller han i et interview med norsk Viaplay ifølge VG.

- Livet har ændret sig. Jeg kan ikke leve normalt mere, sådan er det bare, siger Haaland.

- Jeg tror, der er lidt flere, der ved, hvem jeg er nu, så det er ekstra svært at lave de mest normale ting. Men sådan er mit liv nu, og det skal jeg ikke klage over.

Erling Haaland har scoret 36 mål i Premier League. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Besat af fodbold

Erling Haaland har i denne sæson scoret 36 mål bare i Premier League, og han har været involveret i 46 procent af holdets mål, viser tal fra Transfermarkt.

På tværs af alle turneringer har den norske målmager braget 52 kasser ind i 50 kampe, så hvad gør han for at holde sig selv til ilden?

Nøglen er at have gode rutiner og gøre de små ting i hverdagen, som udgør en stor forskel i længden, siger han til VG.

Og så forsøger han faktisk ikke at tænke alt for meget på fodbold, når han ikke er på banen.

- Men jeg ser selvfølgelig meget fodbold.

- Dog ser jeg aldrig mine egne kampe. Det er der mange, der gør, men jeg tror ikke på det. Det kan føre til overtænkning, siger han.

Det engelske mesterskab har Haaland og Manchester City allerede sikret sig.

Nu gælder det finalerne i Champions League og FA Cup, som begge spilles i juni.

