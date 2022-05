- Han kan overtage efter Ronaldo

Erling Haalands transfer til Manchester City er officielt, og ifølge eksperter er han den sidste brik for et komplet City-hold

Det har ligget og ulmet under overfladen, men langt om længe er det officielt, at 21-årige Erling Haaland skifter til Manchester City 1. juli 2022.

Og både Mikkel Bischoff og Thomas Gravesen, der begge er fodboldeksperter hos Discovery, er ikke i tvivl om, hvor stor en transfer det er for Manchester City.

- Han er den, de (Manchester City, red.) har manglet, siger Mikkel Bischoff og fortsætter.

- City er stadig det hold, der har scoret flest mål i Premier League, men i de allerstørste kampe, og her tænker jeg også kampen mod Real Madrid, der kunne man se forskellen mellem at have en afslutter som Benzema og ikke at have en afslutter af samme karat oppe foran, for City havde jo mange flere chancer.

Manchester City og Dortmund mødte hinanden i kvartfinalen i Champions League i 2021, hvor City vandt begge kampe 2-1. Foto: Wolfgang Rattay/Ritzau Scanpix

Den manglende spydspids har unægteligt været Manchester Citys og Pep Guardiolas sten i skoen, siden Sergio Agüero skiftede til FC Barcelona sidste år, og nu får de altså en angriber fra øverste hylde ifølge Bischoff.

- Haaland kan lidt af det hele. Først og fremmest er han god til at være i boksen, men han kan også løbe dybt, fylde noget i feltet og bruge sin fysik.

- De har fået Jesus' arbejdsiver og ærgerrighed samt Agueros afslutningsevner i én angriber, og det er det, Guardiola har ledt efter. Kæmpe, kæmpe, kæmpe forstærkning, siger Mikkel Bischoff og pointerer, at Haaland kan tage over for de største angrebsprofiler i Europa, der efterhånden har nået en vis alder.

- Han er i top tre af de kommende store stjerner, der sagtens kan overtage efter Ronaldo, Benzema og Lewandowski, som har domineret gennem mange år. Haaland er allerede på det niveau.

Og med nordmanden på toppen kan Manchester City langt om længe få fingrene i det eftertragtede trofæ med de store ører.

- De har vundet meget, men i de største kampe som Champions League-semifinaler og finaler, har de manglet en afslutter. Jeg er meget sikker på, at Haaland er den sidste brik for, at City kan vinde Champions League, siger Bischoff.

Thomas Gravesen har i sin fodboldkarriere spillet i klubber som Everton, Real Madrid og Celtic. Foto: Erns van Norde

For Thomas Gravesen er det dog ikke helt så simpelt for City. Champions League-titlen afhænger nemlig af, om de andre europæiske tophold følger trop og henter lige så store profiler.

- City kommer med en magtdemonstration, og det skal de andre europæiske klubber reagerer på. City har spillet det første trumfkort ud, og det er et gevaldigt trumfkort. De har lagt standarden for 2022/23-sæsonen med den transfer, siger han.

Erling Haaland har en helt særlig relation til engelsk fodbold og mere specifikt Manchester City.

Hans far, Alf-Inge Haaland, spillede nemlig tre år i City og før det tre år i Leeds, hvor sønnen også blev født.

Og begge eksperter er sikre på, at det har spillet ind på skiftet, men det har ikke været afgørende for, at det netop blev City.

- Jeg tror, at det, en fodboldspiller ser på, er arbejdsbetingelserne. Jeg tror, det vægter højere med et nyt træningsanlæg, dejlige baner, og holdkammerater, der er super gode til at spille fodbold, end at sin far har spillet i klubben, siger Thomas Gravesen.

Manchester City har angiveligt betalt 450-550 millioner for at hente nordmanden til Manchester.

