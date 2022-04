- Jeg hader dem mere og mere

Manchester Citys ukrainske venstreback Oleksandr Zinchenko har svært ved at koncentrere sig om fodbolden samtidig med at krigen raser i hans hjemland

Krigen raser stadig i Ukraine, og selvom der har været enormt fokus på det verden over mener Manchester Citys ukrainske stjerne Oleksandr Zinchenko, at man skal fortsætte med at snakke om det.

Det fortæller han i et stort interview med The Guardian.

- Det har stået på i mere end syv uger nu, og det kan se ud til, at nogle mennesker begynder at glemme og tilpasse sig brutaliteten i mit land. Nej Nej Nej. Folk lider, dør og kroppe er skjult, så hvordan kan nogen slappe af, siger Zinchenko.

Ruslands krig mod Ukraine har snart stået på i to måneder. Zinchenko indrømmer, at al hans tid går med at se krigen, hvilket tager fokus fra fodbolden.

Han siger flere gange undervejs i interviewet, at han hader de russere, der angriber landet.

- Vi skal snakke endnu mere. Jeg hader de mennesker, der invaderede vores land mere og mere hver dag. Jeg vil ikke stoppe med at tale om det, for hele verden skal kende sandheden, siger Zinchenko.

Zinchenko vil fortsætte med at italesætte krigens rædsler i Ukraine. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Den 25-årige City-spiller er frustreret over, at der ikke er flere i Rusland, der reagerer og står op mod præsident Vladimir Putin. Han mener, at man støtter krigen, hvis man tier.

Den alsidige venstreback beskriver situationen i sit land med voldsomme ord og har svært ved at sætte ord på sit forhold til Rusland.

- Det er et mareridt. Det er et chok for hele verden. De dræber vores civile, vores børn. De voldtager kvinder og piger. De dræber vores hunde og spiser dem endda. Jeg kan ikke beskrive, hvordan jeg har det med dem, siger den 25-årige.

Zinchenko skal forsøge at lægge krigens rædsler bag sig, når han sammen med resten af City-mandskabet skal spille FA-cup semifinale mod Liverpool.

Både Zinchenko, Evertons Vitaliy Mykolenko og West ham Andriy Yarmolenko har oplevet stor støtte fra tilskuere og kollegaer. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er fremtidens Brøndby-stjerner