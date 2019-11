Kæmpe transfer-brag lurer: Superstjerner kan bytte klub

Manchester City-stjernen Raheem Sterling er faldet i Real Madrids smag. De håber på, at han kan købes for en pakke bestående af Gareth Bale og godt 600 millioner kroner, erfarer Sky Sports

Christian Eriksen har længe drømt om det, men det ser ud til, at Raheem Sterling står foran i køen, hvis Real Madrid skal forstærke truppen.

Kongeklubben skulle ifølge Sky Sports have fået smag for Manchester City-stjernen.

Ifølge mediets oplysninger vil den spanske klub teste Premier League-mestrenes vilje til at kunne holde Sterling i klubben.

Real Madrid skulle til en start have fundet et bud frem, der sender Gareth Bale og 70 millioner pund (608 mio. kr.) til Manchester.

De aktuelle indehavere af førstepladsen i den spanske liga har planlagt at sende en delegation af sted for at følge Sterling i den kommende landsholdsrunde, hvor England møder Montenegro og Kosovo.

Gareth Bale kan være fortid i Real Madrid. Foto: Javier Barbancho/Ritzau Scanpix

Fristet af varmen

Real Madrid har for vane at få de spillere, de gerne vil have. Det har været en naturlig del af fodboldens fødekæde, og det har engelske storklubber som Liverpool og Manchester United også måtte sande i tidens løb.

Selv ærkerivalerne fra FC Barcelona har afleveret stjerner til Real Madrid.

De engelske mestre har tidligere haft held med at holde på deres profiler, men hvis de vil holde på Sterling, kæmper de ikke kun mod den tiltrækningskraft, der har sendt Kaka, Cristiano Ronaldo og senest Eden Hazard mod den spanske hovedstad. De kæmper også mod det triste engelske vejr.

Raheem Sterling fortalte tidligere på året, at han altid har drømt om at spille i udlandet og helst et sted, hvor vejret tillader, at man kan spise aftensmad i haven.

I Sterlings drømmeverden skal det helst ikke være koldere end 18 grader, og selvom det også kan være svært at opnå i Madrid, så er det helt umuligt i Manchester.

Der skal mere til, hvis Real Madrid skal have Manchester Citys manager med på vognen. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Uønskede Bale

Hvis en handel skal komme på plads mellem Manchester City og Real Madrid, vil det nok blive uden Gareth Bales involvering.

Det engelske medie oplyser videre, at FA Cup-vindernes manager, Pep Guardiola, ikke skulle være videre begejstret for at få tilknyttet den walisiske-stjerne.

Skulle det ikke lykkes for Real Madrid at få inkluderet Bale i aftalen, så estimerer Sky Sports derimod, at det vil kræve et bud, der er tættere på de 198 millioner pund (ca. 1,7 mia. kroner), som Paris Saint-Germain betalte for Neymar i sommeren 2018.

Det kan være en for stor mundfuld for kongeklubben, der i sommer forstærkede sig med Eden Hazard og Luka Jovic.

