Kæmpe transfer undervejs: Stjernen vil væk

Leroy Sané træner på græs igen efter lang tids skade og menes at blive Bayerns store trumf i et af de kommende transfervinduer

Der har været mange spekulationer frem og tilbage både før og efter, at en skade i sommeren 2019 satte en stopper for både Leroy Sanés sæson og mulige ambitioner om et Bayern-skifte.

Men nu har Sané besluttet sig endegyldigt for at drage mod de de tyske giganter, enten i januar-vinduet eller til sommer. Det mener tyske Bild at vide.

Den tyske landsholdsspiller er tilbage på græsset i den her uge efter at have været holdt ude af en grusom knæskade, som blev pådraget i 12. minut af sæsonens Community Shield. Netop som han mere end nogensinde lignede en mand med kurs mod en envejsbillet til Sydtyskland. Den blev revet midt over sammen med det 23-årige korsbånd.

Tegnene har været flere. Blandt andet valgte han til sin knæoperation ikke træner Pep Guardiolas anbefaling, men derimod Bayern Münchens favorit dr. Christian Fink til at stå for indgrebet. Samtidig har han afvist de engelske mestres tilnærmelser til en kontraktforlængelse.

Først skadesfri i februar

Ifølge Bilds kilder vil Sané gerne væk fra Manchester allerede i vintervinduet, men om det kan lade sig gøre, er tvivlsomt, da han først officielt er skaden kvit i februar. Om skaden vil have indflydelse på prisen er også værd at gruble over, men i sommer ønskede City i omegnen 1.12 milliarder kroner for tyskerens venstreben.

I City har der også været stormvejr på privatfronten, hvor en flirtende aften på en natklub resulterede i en uværdig sms-krig mellem Sanés kæreste og holdkammerat Riyad Mahrez' hustru.

- Min krop er bedre end din. Nah boo, jeg er i fitness-centeret. Alt, du kan tale om, er penge. Du kan ikke klæde dig ordentligt. Du ligner lort. Du kan ikke engang tage i fitness-centeret, lød en af de aggressive sms'er, som Sanés hjertes udkårne fik sendt til angrebsmakker Mahrez' kone.

Selvom de to spillere angiveligt fik talt om episoden under fire øjne og lovede ikke at lade det påvirke fodbolden, nåede det alligevel at skabe frygt for ballade i truppen, særligt forud for klubbens julefest her i december, hvor fru Mahrez ligefrem overvejede at hyre sikkerhedsfolk til at holde Sanés amerikanske kæreste på afstand.

Siden 2016 er det blevet til 25 ligamål i 89 kampe for tyske Sané, der angiveligt har ønsket mere spilletid. Sané var forud for sin skade fast inventar på det tyske landshold, men blev kontroversielt udeladt fra Joachim Löws trup til VM i 2018, hvor tyskerne havde sit værste VM i 70 år.

Leroy Sané og Riyad Mahrez fejrer en scoring mod Watford i december 2018. Efter en episode uafhængig af de to spillere opstod der senere ondt blod mellem spillernes bedre halvdele. Foto: Ritzau Scanpix

