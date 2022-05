Manchester City er engelsk mester

Og pust ud!

Der var garanteret mange, der holdt vejret under Premier Leagues sidste spillerunde søndag.

Manchester City kom utroligt nok bagud med to mål mod Aston Villa, men med tre mål på fem minutter fik de blå-klædte tændt op under Etihad i Manchester.

Liverpool øjnede ellers en lille chance for at tage fusen på alle og tage mesterskabet, men selvom Liverpool formåede at slå Wolves, afgjorde City selv sin skæbne.

Ilkay Gundogan scorede to mål for City. Her er det efter hans sidste mål, der sikrede mesterskabet for City. Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Det var ikke kun i toppen, at der var meget på spil.

I bunden formåede Leeds at sikre sig overlevelse i Premier League, da de vandt 2-1 over danskerklubben Brentford, og Burnley tabte til Newcastle.

Burnley bliver derfor det sidste hold, der skal en tur til den næstbedste engelske række.

Der var også kamp om fjerdepladsen, men her knuste Tottenham Arsenals drømme om Champions League, da de slog Norwich 5-0.

Det var selvom, der også var målfest på Emirates, hvor Arsenal vandt 5-1 over Everton. De må altså tage til takke med Europa League næste sæson

Banen på Etihad blev efter kampen invaderede af glade fans. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Afgørelsens time

Man får næsten flashback til Sergio Agueros mål mod QPR på sidste spillerunde i 2012, hvor City snuppede mesterskabet fra Manchester United.

Inden sidste spillerunde i år var der ikke mange, der troede, at City kunne give afkald på mesterskabet.

Med Aston Villa som modstander blev opgøret stemplet som en sejr til City allerede inden kampstart. Det skulle de nok ikke have gjort.

Liverpool gjorde det, de skulle. Selvom de i det meste af kampen stod lige, gjorde Mohamed Salah forskellen, da han blev skiftet ind i anden halvleg.

Mål fra ham og Andrew Robertson gav Liverpool endnu en sejr. Men det var som bekendt ikke nok.

