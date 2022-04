Medie: City-ejer hjælper rige russere

Det finansielle nyhedsbureau Bloomberg beretter om, at Manchester Citys ejer Sheikh Mansour bin Zayed angiveligt har hjulpet rige russere med at flytte finansielle midler ind i Emiraterne.

Ifølge nyhedsbureauet har flere højtstående embedsmænd, velhavende forretningsmænd og finansdirektører fra Rusland henvendt sig til til Sheikh Mansour.

Det forlyder, at nogle har købt lejligheder og luksusbiler, mens flere også har bedt om hjælp til at få oprettet bankkonti.

Bloomberg henviser til flere lukkede kilder, der har bedt om anonymitet i sagen.

Som følge af krigen i Ukraine har flere vestlige lande indført strenge sanktioner mod russerne, hvilket specielt går udover oligarkerne.

Emiraterne har dog ifølge Bloomberg ikke indført nogle restriktioner, og derfor kan Sheikh Mansours hjælp komme russerne til stor gavn.

Manchester City blev tilbage i 2008 opkøbt af den stenrige Sheikh Mansour, der også er vicepremierminister og en del af kongefamilien i Abu Dhabi.

Klubben er allerede beskyldt for at snyde sig udenom Financial Fair Play-reglerne og blev tilbage i 2020 udelukket to år fra Champions League af den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Sagen blev dog appelleret, og City slap med en bøde på ti millioner euro.

Sagen omkring Sheikh Mansours hjælp til russerne får nok endnu engang kritikken til at hagle ned over Manchester City og Sheikh Mansour, der også tilbage i marts fik heftig kritik af den britiske regering, efter at han besøgte Syriens præsident Bashar al-Assad.

