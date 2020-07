Mourinho stiktosset: - Det er en skandale!

Tottenham-manager José Mourinho er langtfra overbevist om, at det var den rigtige beslutning at lade Manchester City slippe med en stor bøde fremfor at blive udelukket fra Champions League

Tottenhams manager José Mourinho er meget uforstående over for, at CAS mandag gav Manchester City medhold i sagen, hvor de brød reglerne for Financial Fairplay (FFP).

Mourinho mener nemlig, det er forkert at tildele Manchester City en straf, hvis de ikke er skyldige i sagen. Det fortæller den karismatiske manager til Sky Sports.

- Hvis Manchester City ikke er skyldige i sagen, så er det en skandale, at de får en straf på flere millioner. Hvis man ikke er skyldig, skal man ikke straffes. Omvendt bør man blive udelukket, hvis man er skyldig. Uanset hvad er det en katastrofe, siger José Mourinho til Sky Sports.

- Jeg ved, at penge ikke er noget problem for dem, men stadigvæk. Jeg ved ikke, om de er skyldige eller ej. Min kritik er rettet mod beslutningen. Jeg siger ikke, at Manchester City er skyldige i sagen. Jeg siger blot, at man ikke skal betale, hvis man er uskyldig, gentager den 57-årige portugiser.

Skidt for fodbolden

Også Liverpools succesrige manager, Jürgen Klopp, undrer sig over beslutningen.

- Jeg er glad for, at City kan spille i Champions League, men for at være helt ærlig, så synes jeg ikke, at det var en god dag for fodbolden, siger Klopp til Sky Sports.

En helt tredje, der er noget forarget over, at Manchester City fik medhold i sin appel, er den tidligere Manchester United-stjerne Gary Neville. Han stiller derfor spørgsmålstegn ved Financial Fairplays funktion.

- Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Jeg tror ikke på FFP. Jeg tror, at FFP havde brug for at få en lussing i hovedet. UEFA kan ikke have en så simpel disciplinær domstol. Det har vi vist i flere år, og de har vist, at de ikke er i stand til at gøre det rigtige, når noget er så kompleks, siger Gary Neville til Sky Sports.

Manchester City blev ellers i februar udelukket fra Champions League i de næste to sæsoner, men storklubben valgte at anke dommen, og mandag kunne Pep Guardiola og co. så ånde lettet op og glæde sig over, at de alligevel får lov at stille op i Europas mest prestigefyldte turnering.

