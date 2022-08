Rusten City-remis

Manchester City har ikke fået ordentligt gang i deres dyrtkøbte nordmand, og den ellers så velsmurte City-offensiv måtte nøjes med uafgjort mod et veloplagt Newcastle-hold

Manchester City har lignet en velsmurt angrebsmaskine i indledningen på dette års Premier League, men nyrige Newcastle fik kastet grus i maskineriet i søndagens sene Premier League-opgør.

Der var kun spillet få minutter, inden tyske Ilkay Gundogan snød Newcastles offsidefælde og bragte Manchester City foran.

Men så nemt skulle det ikke gå for de lyseblå storfavoritter, der inden pausen måtte indkassere to mål på flotte oplæg af den driblestærke franskmand Allan Saint-Maximin.

Gundogan bragte Man City foran efter fem minutter. Foto: Scott Heppell/Reuters/Ritzau Scanpix

Et noget uvant scenarie for de lyseblå som har domineret deres første to Premier League-kampe i denne sæson.

Hvor det i kampene mod West ham og Bournemouth er det blevet til seks mål for, nul mod og en gennemsnitlig boldbesiddelse på 71 procent.

Det var Newcastle dog ligeglade med, og de nåede endda at komme foran 3-1 på et flot frisparksmål af Kieran Trippier, inden Manchester City vågnede op til dåd og skiftede gear.

Newcastle havde City i sækken. Foto: Scott Heppell/Reuters/Ritzau Scanpix

Kæmpen vækket

Den norske spydspids Erling Haaland havde kun to boldberøringer i Citys seneste kamp mod Bournemouth, og indtil det 61. minut lignede det endnu en kamp, hvor den dyrtkøbte angriber ikke fandt sin plads i Citys pasnings-maskine.

Newcastle forsvaret gjorde det heller ikke nemt, og fik lukket godt ned for den store nordmand, men svagt forsvarsspil ved bageste stolpe gav Haaland muligheden for at komme ind i kampen.

En helt åben chance blev serveret for den store nordmand, og her svigtede han ikke. 3-2 og City-comebacket var undervejs.

Haaland havde det svært i aftenens kamp, men formåede alligevel at score. Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Tre minutter senere havde Haaland-olien fået City-ledene til at glide, og så stod den 3-3.

Ingen af holdene kom tættere på, og så endte det hele med en pointdeling i en underholdende affære på St. James Park.

Manchester City må afgive førstepladsen til Arsenal, som endnu ikke har smidt point, mens Newcastle indtager sjettepladsen efter aftenens opgør.

