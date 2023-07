Stjerne blev kaldt overvægtig: Det var hårdt

Mange vil nok hævde, at den britiske fodboldstjerne Kalvin Phillips er i strålende form.

Således også da Manchester City-spilleren blev udtaget til VM i Qatar for det engelske landshold.

Men da Kalvin Phillips vendte hjem til Manchester City efter slutrunden, var klubbens træner Pep Guardiola af en anden overbevisning.

Stjernetræneren vragede midtbanespilleren og gav ham hårde ord med på vejen.

- Han er ikke skadet. Han kom tilbage (fra VM, red.) overvægtig, lød det fra den spanske træner.

- Jeg ved ikke hvorfor. Han vendte ikke tilbage i en form, hvor han er i stand til at træne og spille.

Pep Guardiola var bestemt ikke tilfreds med Kalvin Phillips form, da han vendte retur fra VM i Qatar. Det gav han offentligt udtryk for. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Nu fortæller Kalvin Phillips, at det tog hårdt på ham at blive kaldt overvægtig i offentligheden.

- Det var ret hårdt at tage på grund at, at det blev gjort til sådan en stor ting. Der var rigtig mange, der snakkede om det, siger fodboldspilleren i en ny dokumentar ifølge BBC.

- Jeg synes ikke, at jeg var overvægtig, men selvfølgelig så træneren det på en anden måde, siger han.

Pep Guardiolas ord vakte da også opsigt efter VM-slutrunden.

Men hverken Det Engelske Fodboldforbund (FA) eller Kalvin Phillips' repræsentant, ICM Stellar Sports, ville efterfølgende udtale sig om træneren hårde kommentar.

Kalvin Phillips skiftede til Manchester City sidste sommer efter at have været en vigtig spiller for Leeds gennem flere år. Debutsæsonen for de lyseblå blev dog langt fra, som den 27-årige fodboldspiller personligt kunne have håbet på, selv om klubben gjorde rent bord og vandt både det engelske mesterskab, FA Cuppen og Champions League.