Tangerer utrolige rekorder

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

Ingen lader til at kunne stoppe Manchester City, der bare brager mod klubbens syvende engelske mesterskab.

Tirsdag aften vandt Pep Guardiolas tropper 4-1 over Wolverhampton på tre scoringer de sidste ti minutter. Dermed er Manchester City ubesejret i 28 kampe i alle turneringer inklusiv Champions League, Carabao Cup, FA Cup og altså Premier League.

Det er en tangering af klubbens egen rekord fra 2017.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Hjulpet på vej af selvmål

Det var et selvmål af Wolverhamptons Leander Dendoncker, der bragte Manchester City på sejrskurs.

Det var samtidig 19. kamp på stribe i Premier League, at man undgik at komme bagud i en kamp - en tangering af Arsenals rekord fra 98/99-sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Pep Guardiola har fået styr på butikken efter en tvivlsom sæsonstart. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Efter en tvivlsom sæsonstart, hvor Manchester City på ingen måde lignede et mesterskabshold, har de nu taget 15 sejre i træk i Premier League.

Ikke siden 1-1-kampen mod West Bromwich 15. december har duksene sat point til

Der er dog fortsat et stykke op til Premier League-rekorden på 18 sejre i træk. Den deles af netop City (2017) og Liverpool fra sidste sæson.

Manchester City og Liverpool deler også rekorden for flest sejre på en sæson (32), men for at slå den rekord kræver det sejre i samtlige af de resterende 13 runder.

Med sejren er Manchester City 15 point foran Manchester United, der dog har en kamp i hånden. Den spiller de onsdag aften i det sydlige London mod Crystal Palace.

Nu rammes Barcelona af ny regel

Grotesk situation: Nu er det hans tur

Her er beløbet: Så meget tjener en Superliga-spiller