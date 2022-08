Ustyrlig Haaland går mål-amok: Ny PL-rekord

Ingen over. Ingen ved siden af.

Erling Haaland har scoret ni mål i sine fem første Premier League-kampe, og det er ny Premier League-rekord.

Han passerer dermed Mick Quinn og Sergio Aguero, som tidligere delte rekorden med otte scoringer i deres første fem kampe.

I onsdagens opgør mod Nottingham Forest føjede den norske bomber tre mål til sine i forvejen seks mål i Premier League, og satte dermed en tyk streg under at han er kommet til England for at dominere.

Det er den 22-årige nordmands andet hattrick på kun fem kampe, og altså ni mål i alt.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Erling Haaland fuldfører hattricket mod Nottingham Forest. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Manchester City har fået en fin start på denne sæson, og onsdag aften tog de lyseblå fra Manchester deres fjerde sejr ud af fem mulige.

Hjemme på Etihad Stadium tog Manchester City mod nyoprykkede Nottingham Forest, og det tog ikke lang tid før norske Erling åbnede scoringen.

Annonce:

12 minutter var der spillet, og så var City foran - og så så de sig ikke tilbage. 6-0 lød den lyseblå massakre på.

Nottingham indkasserer dermed sæsonens tredje nederlag i fem kampe.

City-holdet har næsten været ustoppelige i sæsonens indledning, hvor de har scoret 19 mål og kun lukket fem mål ind. Et enkelt uafgjort resultat er det blevet til, og City er derfor to point efter Arsenal, som har fået fuldt udbytte i sæsonens indledning.

Arsenal vandt hjemme med 2-1 over Aston Villa, og topper dermed Premier League med 15 point ud af ligeså mange mulige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Brøndby køber ny angriber

Retten forlænger Brøndby-fans ophold i fængslet

Derfor sadler Brøndby om