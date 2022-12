Utilfreds Guardiola kalder dyr stjerne for overvægtig

Den engelske midtbanespiller Kalvin Phillips er vendt 'overvægtig' hjem fra VM i Qatar og er ude af stand til at spille.

Sådan lyder den hårde dom fra Phillips' manager i Manchester City, Pep Guardiola.

Under VM, hvor England røg ud til Frankrig i kvartfinalen, var Phillips kun på banen i 40 minutter som indskifter.

Den 27-årige englænder skiftede til Manchester City fra Leeds United i sommer på en seksårig kontrakt og kostede de lyseblå fra Manchester godt 360 millioner kroner.

Men siden sit skifte er han ikke startet inde for mesterklubben som følge af en skulderskade.

Når Manchester City på onsdag vender tilbage til Premier League, når holdet møder netop Leeds, bliver det igen uden Kalvin Phillips.

Pep Guardiola er langt fra tilfreds med Kalvin Phillips. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Og det er til stor frustration for Pep Guardiola.

- Han er ikke skadet. Han kom tilbage (fra VM, red.) overvægtig, siger den spanske manager.

Annonce:

- Jeg ved ikke hvorfor. Han vendte ikke tilbage i en form, hvor han er i stand til at træne og spille.

- Det er derfor, at han ikke kan spille. Når han er klar, vil han spille, for vi har brug for ham. Vi har meget brug for ham, tilføjer Guardiola.

Adspurgt, om han er skuffet over at se Phillips vende tilbage i sådan en form, svarer Guardiola:

- Det hører til en privat samtale med Kalvin.

Både Det Engelske Fodboldforbund (FA) og Kalvin Phillips' repræsentant, ICM Stellar Sports, har afvist at udtale sig om Guardiolas udtalelser.

Efter 14 kampe i Premier League ligger Manchester City fem point efter Arsenal i toppen af tabellen.

Kalvin Phillips spillede i Leeds, siden han blev en del af klubbens akademi som 14-årig. I alt blev det til 234 kampe for klubben samt 14 mål.

Han fik sin debut på det engelske landshold i 2020.