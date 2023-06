Vild transferkrig: Byder 800 millioner kroner

Transferspillet om Declan Rice kører på fuld damp.

Ifølge internationale medier kæmper Arsenal og Manchester City en sej kamp om at sikre sig den engelske landsholdsspiller fra West Ham.

Tidligere har det været fremme, at Arsenal har fået afvist op til flere bud på midtbanespilleren.

Nu skriver The Athletic, at Manchester City mandag aften har lagt et konkret bud på Rice. Og det er stort.

Ifølge mediet er buddet på 80 millioner pund plus 10 millioner i bonusser. Dermed kan beløbet ende på helt op mod 785 millioner kroner.

24-årige Rice har kontrakt med West Ham frem til sommeren 2024, men der er option på yderligere en enkelt sæson.

I sidste uge skrev The Guardian, at hovedpersonen selv foretrækker at skifte til Arsenal, da han gerne vil blive i London og desuden har større udsigt til spilletid hos The Gunners.