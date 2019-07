Vilde planer: Citys sheiker vil smadre UEFA

Kan man forestille sig, at en enkelt klub er stærkere end UEFA? Det er der vist nogle i Manchester Citys ejerkreds, der mener.

Klubben er i akut fare for at blive smidt ud af Champions League, og det har fået ejerne i Abu Dhabi til at smide fløjlshandskerne. De er parate til at bekæmpe UEFA til den bitre ende ved samtlige mulige retsinstanser.

Den slags er dyrt, og indtil videre har Citys arabiske sheiker hyret tre advokatfirmaer til opgaven. Det flugter fint med, at klubbens præsident, Khaldoon al Mubarak, tidligere er citeret for, at han er parat til at bruge 30 millioner engelske pund på de 50 bedste advokater til at sagsøge UEFA i de næste ti år.

Manchester City modtager enorme sponsorbeløb fra firmaer i Abu Dhabi. Penge, der i virkeligheden kommer fra klubbens ejer, Sheikh Mansour bin Zayed. Foto: Darren Staples /Ritzau Scanpix

Vildledende oplysninger

Sagen handler om UEFA’s regler for finansiel fairplay, og om hvorvidt Manchester city har forsynet UEFA med vildledende oplysninger.

Det var daværende UEFA-præsident, Michel Platini, der fik indført reglerne for finansiel fairplay. Platini ville gøre op med det, han kaldte for den økonomiske doping i fodbolden.

Reglerne betyder blandt andet, at der er grænser for, hvor mange penge klubberne må bruge i forhold til deres indtjening. Med andre ord kan rige ejere ikke blot pumpe millioner ind i deres klubber. Men det er præcis, hvad ejerne bag Manchester City er mistænkt for at have gjort.

Hvis City kendes skyldig i at have vildledt UEFA, skal straffen være udelukkelse fra Champions League i mindst et år

UEFA har sin egen efterforskningsenhed, som ledes af belgieren Yves Leterme. Sammen med sine folk har han brugt flere måneder på at efterforske sagen om Manchester City, som hovedsageligt bygger på lækkede emails, som er offentliggjort i det tyske magasin, Der Spiegel.

I slutningen af maj sendte Yves Leterme sagen videre til afgørelse i UEFA’s dømmende organ, det såkaldte adjudicatory chamber. En sådan indstilling kan sammenlignes med en retsforfølgelse, og ifølge flere engelske medier er vurderingen, at Yves Leterme har anbefalet, at hvis City kendes skyldig i at have vildledt UEFA, skal straffen være udelukkelse fra Champions League i mindst et år.

Men City ville ikke vente på nogen afgørelse. I stedet angreb klubben straks Yves Leterme personligt. Han blev beskyldt for at have ført en mangelfuld efterforskning, hvor han skulle have ignoreret bunker af beviser på, at City ikke har vildledt UEFA i spørgsmålet om finansiel fairplay.

Foto: Manchester Citys præsident, Khaldoan al Mubarak, er blevet citeret for, at han er parat til at bruge 30 millioner engelske pund på at sagsøge UEFA. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Strid om sponsorstøtte

De lækkede e-mails og andre dokumenter mere end antyder, at millioner af kroner i sponsorstøtte til Manchester City fra firmaer i Abu Dhabi, herunder flyselskabet Etihad, i virkeligheden var penge, som kom direkte fra klubbens ejer, sheik Mansour bin Zayed. Han har en vigtig position i Abu Dhabi og kommer fra den regerende familie.

City har afvist alle anklager og har meddelt, at de mange e-mails enten er blevet hacket eller stjålet, og at deres indhold er taget ud af en sammenhæng.

Men 58-årige Yves Leterme, som er uddannet jurist og tidligere premierminister i Belgien, er tydeligvis ikke overbevist om Citys uskyld. Det skal også nævnes, at Leterme har haft seks specialiserede efterforskere fra forskellige egne af Europa til at bistå sig i efterforskningen.

Forsøgte at bremse sagen

Senest har Manchester City forsøgt at bremse sagen ved at appellere Letermes indstilling til den internationale sportsdomstol, CAS. Det betyder dog ikke, at sagen får opsættende virkning. Det har CAS meddelt i en udtalelse.

Derfor venter alle på, hvad de fem dommere i UEFA’s dømmende organ når frem til. Gruppespillet i Champions League, som Manchester City som engelske mestre har kvalificeret sig til, begynder 17. september. Der er endnu tid at løbe på.

I mellemtiden sidder den engelske klub ikke på hænderne. Finansiel fairplay eller ej, i torsdags foretog City sit hidtil dyreste indkøb, da Rodri blev hentet i Atletico Madrid for 522 millioner kroner.

Sheikerne bag City

Før sheikerne i Abu Dhabi kastede deres kærlighed på Manchester City, var deres store passion kamelvæddeløb, men det er samtidig en historie, som de helst vil undgå at tale om.

Abu Dhabi er den største og den vigtigste af de syv emirater, der udgør De Forenede Arabiske Emirater, og helt frem til 2002 kunne man opleve, at børneslaver fra fattige lande blev brugt som kameljockeyer i de populære væddeløb.

Børn på seks år

Vi taler om børn helt ned til seksårsalderen. Børn som blev fjernet eller solgt fra familier i lande som Afghanistan, Pakistan og Bangladesh og ført til emiraterne, hvor de blev placeret i særlige lejre.

I rapporter fra menneskerettighedsorganisationer fortælles det, at børnene ofte blev holdt på sultegrænsen, fordi de ikke måtte veje mere end 20 kilo. Mange af de helt små drenge fik smadret deres testikler under løbene, og andre igen blev misbrugt i lejrene.

Kamelvæddeløb er uhyre populære i flere arabiske lande. Jagten på små og lette jockeyer betød, at der blandt andet blev bortført eller købt børn i Bangladesh til løbene i De Forenede Arabiske Emirater. (Foto: AP)

Først forbudt i 2002

I 2002 forbød sheik Hamdam bin Zayed Al Nahyan fra den ledende familie i emiraterne børn under 15 år at virke som jockeyer i kamelvæddeløbene.

I 2009, året efter at den selvsamme sheik-familie havde købt Manchester City, udbetalte emiraterne i samarbejde med Unicef 1000 dollars i erstatning til 879 tidligere jockeyer. Familier, hvis børn var blevet dræbt eller invalideret for livstid under løbene, fik op til 5000 dollar, i erstatning.

Men selvom børnejockeyer var blevet forbudt, kunne organisationen Anti-Slavery International i 2010 fortælle til engelske medier, at de havde overværet en festival i Abu Dhabi, hvor børn helt ned til ti år var jockeyer i kamelvæddeløbene. Ved festivalen deltog det officielle Abu Dhabi og uniformerede politiofficerer.

Stærk kronprins

Den stærke mand i Abu Dhabi er kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan, også kendt som MBZ. Sammen med en anden kronprins, Saudi-Arabiens Mohamed bin Salman, kendt som MBS, står MBZ blandt andet bag den blodige og bestialske krig i Yemen, som ifølge FN har udviklet sig til verdens værste humanitære krise.

MBZ er den stærke mand i Abu Dhabi. Her er han sammen med Barack Obama i 2011. Foto: AP

Det er ligeledes MBZ og MBS, der har orkestreret boykotten af Qatar. En operation, der blandt andet havde til formål at fravriste Qatar eneejerskabet af VM i fodbold i 2022. Det lykkedes som bekendt ikke.

Hjemme i Abu Dhabi styrer MBZ stort set alt sammen med en lille gruppe væbnere. Blandt dem er hans lillebror, sheik Mansour, som er den formelle ejer af Manchester City. Sheik Mansour er vicepremierminister og samtidig kontaktpersonen til landets 71-årige præsident, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Klar til angreb

En anden fremtrædende person i Abu Dhabi er Khaldoon al Mubarak, som er præsident i Manchester City. Det er manden, der er parat til at smadre UEFA for enhver pris.

MBZ, sheik Mansour og al Mubarak er tæt knyttet sammen. MBZ er således bestyrelsesformand for emiraternes største investeringsfond, Mubadala. Sheik Mansour er næstformand, mens Khaldoon al Mubarak er administrerende direktør for fonden.

