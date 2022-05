Villa-keeper overfaldet: - Vi undskylder

Robin Olsen og Aston Villa var så tæt på at forhindre Manchester City i at tage mesterskabet.

Og det gør det ikke meget bedre, at den svenske keeper blev overfaldet af City-fans efter kampen, da banen blev invaderet.

Det undskylder Manchester City nu for på deres hjemmeside.

'Manchester City vil gerne undskylde til Aston Villa-keeper Robin Olsen, der blev overfaldet efter slutfløjt i dagens kamp, da fans invaderede banen.'

'Klubben har indledt en efterforskning, og når de er blevet identificeret, vil vedkommende få karantæne fra stadion på ubestemt tid,' skriver Manchester City.

Robin Olsen blev overfaldet af City-fans efter dagens kamp. Foto: Rebecca Naden/Ritzau Scanpix

Afgjorde sin egen skæbne

Manchester City kom utroligt nok bagud med to mål mod Aston Villa, men med tre mål på fem minutter fik de blå-klædte tændt op under Etihad i Manchester.

Liverpool øjnede ellers en lille chance for at tage fusen på alle og tage mesterskabet, men selvom Liverpool formåede at slå Wolves, afgjorde City selv sin skæbne.

Et mål fra Rodri og to fra Gundogan i kampens sidste fase sikrede Citys syvende engelske mesterskab.

