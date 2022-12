Wow! Vilde Haaland fortsætter

Ti minutter.

Det var alt, hvad Manchester City-bomberen Erling Haaland skulle bruge, før han kom på tavlen i EFL Cup-kampen mod Liverpool.

For selvom det er lidt over en måned siden, at nordmanden sidst var i aktion på grund af det netop overståede VM, så er formen fortsat intakt.

End ikke en måneds pause kan holde Erling Haaland fra at score. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Allerede efter 30 sekunder af opgøret havde nordmanden en gylden mulighed for at komme på tavlen, men ukarakteristisk for ham, røg bolden langt over mål.

Men det var så også den chance, som Haaland skulle bruge for at indstille sigtekornet.

Ti minutter senere fandt assistkongen Kevin de Bruyne således den brølstærke angriber i feltet, der med et smart løb satte foden på og sendte bolden i kassen - se scoringen øverst i artiklen.

Det er mål nummer 19 for Erling Haaland i sin blot 24. kamp for den engelske storklub, og dermed ser den unge angriber ikke ligefrem ud til at stoppe.

I Premier League er han således også suveræn topscorer med 18 mål - nummer to på listen er Harry Kane, der står noteret for 12 scoringer.

Stillingen er i skrivende stund 3-2 til Manchester City midtvejs i anden halvleg.