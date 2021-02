Ærlig om United-tricket

Mason Greenwood og Marcus Rashford er for længst etablerede stjerner i Manchester Uniteds offensiv.

I en alder af henholdsvis 19 og 23 år har de fremtiden foran sig, men bliver de solgt, har den engelske storklub allerede det næste kuld kometer klar.

18-årige Amad Diallo og den et år ældre kantspiller Facundo Pellestri ligger beredt i næste led. Begge hentet ind som eftertragtede profiler fra henholdsvis Atalanta og Peñarol.

Flere unge stjerner som 17-årige Shola Shoretire og Hannibal Mejbri på 18 år står også i kø for at bide sig fast i Solskjærs førsteholdstrup.

Og står det nordmanden, skal de nok få chancen. For det er en del af 'lokkemaden' for at få de unge talenter til at vælge Manchester United. Det fortæller Solskjær i et interview med norske VG.

Foto: Nick Potts/Ritzau Scanpix

- Vi giver dem chancen for at komme til Manchester United og få en succesrig karriere. Vi har som klub bevist over årene, at det er noget, vi tager alvorligt og er gode til, fortæller Solskjær.

- Vi er en klub, der holder af at give chancen til spillere for at udvikle sig og også at finde talenterne. Vores historie har altid været fyldt med dygtige offensive spillere, der spiller uden frygt, siger manageren.

Torsdag aften kan han igen gøre alvor af strategien, når Manchester United på udebane gæster Real Sociedad i Europa League.

Det er første akt i kampen om billet til 1/8-finalen.

