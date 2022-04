Afsløret af video: Nu går politiet ind i sagen

Et øjebliks frustration fra Manchester Uniteds største stjerne har nu fået politiet til at gå ind i sagen.

En video på sociale medier viser således, hvordan Cristiano Ronaldo på vej i spillertunnelen efter lørdagens nederlag til Everton med hård kraft slog en telefon ud af en tilhængers hånd.

Og den episode er politiet nu ved at kigge nærmere på. Det bekræfter de over for den lokale avis Liverpool Echo.

- Da spillerne forlod banen kl. 14.30, blev det rapporteret, at en dreng blev overfaldet af en fra udeholdet, da de forlod banen, oplyser en talsperson fra Merseyside Police.

- Afhøringer er i gang, og betjente arbejder med Everton FC for at gennemse overvågningsbilleder og afhøre øjenvidner for at finde ud af, om en forseelse har fundet sted.

Avisen har ligeledes talt med moderen til den 14-årige dreng Jake, der havde telefonen i hånden og som følge af Ronaldos hårde slag pådrog sig skader på sin hånd.

Hun mener, at portugiseren har overfaldet og såret hendes søn, der er autist.

- Han er virkelig ked af det, og det har fuldstændig afskrækket ham fra at tage til kamp igen. Det er den første fodboldkamp, han har været til, og så sker det her, forklarer Sarah Kelly.

Den 37-årige superstjerne har da også allerede været ude og undskylde for episoden, der fandt sted kort efter Manchester Uniteds 0-1-nederlag til Everton lørdag eftermiddag.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

'Det er aldrig nemt at håndtere sine følelser i svære øjeblikke som det, vi befinder os i for tiden. Men uanset hvad skal vi altid vise respekt, tålmodighed og sætte et eksempel for alle de unge, der elsker sporten.'

'Jeg vil gerne undskylde for mit udbrud, og er det muligt, vil jeg gerne invitere tilhængeren til at overvære en kamp på Old Trafford som udtryk for fairplay og god sportsånd,' skriver han på sin Instagram-profil.

Der er da også en del at være frustreret over i øjeblikket, hvis man spiller for Manchester United.

Med lørdagens nederlag til Everton befinder 'De Røde Djævle' sig langt fra top fire, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Storklubben er således placeret på en syvendeplads med 51 point - seks point fra Tottenham, der efter deres sejr lørdag indtager fjerdepladsen i Premier League.