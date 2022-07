Alle elsker Christian

Christian Eriksen spillede lørdag sin første offentlige kamp for Manchester United, da de mødte Atlético Madrid i en venskabskamp. Og den danske landsholdsstjerne blev hyldet som en anden superhelt

OSLO (Ekstra Bladet): Der er mange nordmænd, der har det varmt i disse dage. Nogle vil nok mene, at det skyldes de 22 grader og bagende sol, mens andre måske vil sige, det er den Christian Eriksen-feber, der var uundgåelig at bemærke på Ullevaal-stadion lørdag eftermiddag.

Ude foran stadion stod et hav af håbefulde fans klar, da spillerbusserne ankom til stadion i håbet om at få et glimt af verdensstjernerne fra de to hold og specielt Christian Eriksen.

Selvom spillere som David De Gea, Bruno Fernandes og Marcus Rashford alle sammen steg ud af ud busserne, var det først da danske Christian Eriksen steg ud, at dagens første af mange jubelbrøl kom.

Foto: Lars Poulsen

Der var dog nok en del, der blev skuffet, da holdopstillingerne blev offentliggjort.

Christian Eriksen var ikke at finde blandt de startende 11, men på trods af det klappede hele stadion, da danskeren kom traskende ind til opvarmningen som en af de sidste United-spillere.

Eriksen-euforien ville næsten ingen ende tage, og da danskeren klappede et skud i kassen og gik ud som den sidste spiller fra opvarmningen, var det et Ullevaal-stadion, der på ny sprængte lydniveauet.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Det skulle dog ikke blive sidste gang det skete.

Kampen gik i gang mellem de to storhold, og det var The Red Devils, der dominerede mod et kompakt Atlético-mandskab.

Der var flere store muligheder, der fik publikum op af stolene, men det var først, da Eriksen begyndte at varme op på sidelinjen, at fællessangen startede.

- Eriksen, Eriksen, Eriksen, lød det på hele Ullevaal Stadion, og den 30-årige playmaker takkede med klapsalver ud mod publikum.

Foto: Lars Poulsen

Denne seance gentog sig, da Eriksen igen i anden halvleg løb rundt på sidelinjen og varmede op, og det hele eksploderede efter godt 70. minutters spil.

Overtrækstøjet var smidt, den røde trøje med nummer 14 var trukket ned over hovedet. Danskeren var klar.

Man skulle næsten tro, det norske landshold havde scoret et vigtigt mål i en landskamp, for lydniveauet på Ullevaal Stadion var helt skudt i vejret, da den danske landsholdsspiller trådte ind på banen, og fællessangen startede i den grad på ny.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Hver aktion blev fejret med et bifald. Om det var en aflevering tilbage eller frem. Om han begik et frispark eller fremtvang et hjørnespark.

Alle elskede Christian Eriksen denne lørdag i Oslo.

Det endte dog med, at Manchester United tabte 0-1, efter unge Joao Felix efter 86. minutter scorede et flot mål uden for feltet.

Efter kampen var der en stor del af Atléticos spillere, der var henne ved netop Christian Eriksen og give ham en krammer.

Noget, der understreger, hvor populær en skikkelse den 30-årige fynbo er blevet i fodboldens verden.