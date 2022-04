Bombetrussel mod United-stjerne

Harry Maguire har modtaget stor kritik for sine præstationer for Manchester United på det seneste, men torsdag er situationen eskaleret voldsomt for anføreren.

Ifølge The Sun har Maguire modtaget en bombetrussel via email. Truslen lød, at der skulle være placeret en bombe ved hans hjem.

Historien bekræftes af en talsmand for Harry Maguire.

- Inden for de seneste 24 timer har Harry modtaget en seriøs trussel mod sin families hus. Han har meldt det til politiet, som nu efterforsker sagen. Sikkerheden for hans familie og dem omkring ham er selvsagt Harrys førsteprioritet, lyder det ifølge avisen.

Talsmanden fortæller desuden, at han vil fortsætte forberedelserne til kampen mod Arsenal lørdag eftermiddag, og at man ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

The Sun skriver desuden, at politiet i Cheshire er ved at gennemsøge Harry Maguires hus med bombehunde. Den 29-årige forsvarsspiller bor i huset med sin forlovede og parrets to døtre.

Maguire, der i 2019 blev hentet i Leicester for 650 millioner kroner, er om nogen gjort til syndebuk hos Manchester United i denne sæson, hvor resultaterne i høj grad har svigtet. Desuden buhede de engelske fans ad ham på Wembley, da England mødte Elfenbenskysten for tre uger siden.