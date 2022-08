Brasiliansk stjerne: - Jeg har allerede fem

Den brasilianske midtbanemotor Casemiro er ikke kommet til Manchester United for at vinde Champions League

- Jeg har allerede fem.

Sådan lød svaret, da ESPN Brasil spurgte den brasilianske stjernespiller Casemiro, om han ikke havde lyst til at kæmpe med om Champions League-trofæet i den kommende sæson.

Se Casemiro svare på spørgsmålet herunder:

Anledningen er brasilianerens stort anlagte skifte til den kriseramte engelske klub Manchester United, som kun blev nummer seks i 2021/2022-sæsonen.

En placering, der kun giver adgang til Europa League-gruppespillet for den stolte nordengelske klub.

Manglen på Champions League er dog ikke et problem for Casemiro, for han håber, at han kan hjælpe de tidligere europæiske mestre frem til en ny deltagelse i klubfodboldens fornemmeste turnering.

- Champions League er det vigtigste mesterskab, som alle ønsker at vinde.

- Jeg vil gerne være der, men det sker kun med hårdt arbejde og dedikation, siger brasilianeren til ESPN Brasil.

Casemiro vandt Champions League-trofæet fem gange med Real Madrid. Foto: Sportimage/AP/Ritzau Scanpix

Manchester United - uden nyindkøbet Casemiro - fik pyntet på en forfærdelig sæsonstart, da de i seneste runde af Premier League vandt over de evige rivaler fra Liverpool.

Det var sæsonens første sejr, og den skal følges op mod Southampton, når De Røde Djævle gæster St. Mary's Stadium i lørdagens tidlige Premier League-opgør.

Casemiro nåede at spille 361 kampe for Real Madrid inden sit skifte til Manchester United.

I hans tid hos Los Blancos var han med til at vinde tre spanske mesterskaber og fem Champions League-titler.

Casemiro starter på bænken, når Manchester United lørdag møder Southampton. Du kan følge det opgør LIVE lige her.