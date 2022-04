Cristiano undskylder efter telefon-bask

Cristiano Ronaldo er i knibe efter Manchester Uniteds tandløse 1-0 nederlag på Goodison Park.

Manchester United meddeler nemlig til både Sky Sports og ESPN, at de efter kampen er i gang med at undersøge en hændelse med den portugisiske verdensstjerne.

Efter slutfløjtet dukkede en kort video op fra tilskuere ved spillertunnellen. Af billederne ser det ud til, at den sammenbidte Cristiano Ronaldo basker hårdt til en mobiltelefon, som en fan holder i hånden.

Fra billeder taget efterfølgende kan det ses, at telefonen ligger efterladt på fliserne.

Efterfølgende har superstjernen i et opslag på sine sociale medier undskyldt for sit 'udbrud':

- Det er aldrig let at håndtere følelser i svære øjeblikke som den, vi står over for. Ikke desto mindre skal vi altid være respektfulde, tålmodige og være et eksempel for alle de unge, der elsker det smukke spil.

- Jeg vil gerne undskylde for mit udbrud, og hvis det er muligt invitere denne fan til at overvære en kamp på Old Trafford som et tegn på fairplay og god sportsånd, skriver Ronaldo.

Reaktionen kom efter en sløj kamp fra Manchester United, der sejlede endnu længere væk fra Champions League-pladserne med nederlaget til de nedrykningstruede værter.

United famler efter de positive takter for tiden, og kan kun se tilbage på Ronaldos hattrick mod Spurs i den seneste periode.

Risikoen er overhængende for at De røde Djævle kan ende helt uden for de europæiske pladser.

- Det var ærlig talt en skændsel. Vi burde vinde en kamp som denne, sagde keeper David de Gea efter kampen til BT Sports.

- Vi skaber intet. Ingen ordentlige målchancer. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, for nu at være ærlig, sagde han.

