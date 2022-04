Dansker fanget i krise: - Påvirker mit humør

Den danske scout Tommy Møller Nielsen, der til daglig huserer i Manchester United er ærgerlig over situationen, men kan ikke mærke krisen i sit arbejde

En aktuel sjetteplads og senest en 0-4 blamage mod ærkerivalerne fra Liverpool.

Det er situationen for den engelske storklub Manchester United, der lige nu befinder sig i en regulær krise.

Den Champions League-givende fjerdeplads virker efterhånden som en umulig mission, og dermed vil sæsonens vigtigste målsætning ikke blive opfyldt.

Den danske scout Tommy Møller Nielsen er ansat hos 'The Red Devils' og har til hovedopgave at scoute spillere i Skandinavien. Den 60-årige scout kan godt mærke krisen i United.

- Det påvirker mit humør. Jeg vil selvfølgelig hellere have, at vores hold klarer sig godt ligesom alle andre, der er ansat i en klub, hvor det ikke kører, som man gerne vil have. Men udover det påvirker det ikke mit arbejde overhovedet, udtaler United-scouten til Ekstra Bladet.

Manchester United-spillerne blev udstillet i tirsdagens nederlag til Liverpool. Foto: Oli Scarf/Ritzau Scanpix

Ovenpå 0-4 nederlaget til Liverpool valgte chief-scout Jim Lawlor, der har været 16 år i Manchester United, og chefen for den globale scouting, Marcel Bout, at stoppe samarbejdet med Manchester United, hvilket trak overskrifter i de engelske medier.

- Den uro, du snakker om, skyldes nogle rokader, hvor Jim Lawlor og Marcel Bout er stoppet, men ellers er der ikke så meget mere i det. Det sker i alle fodboldklubber i hele verden, men så snart det er United, bliver det blæst op til noget stort, men min hverdag er ikke berørt af det, og jeg arbejder som jeg hele tiden har gjort, forklarer Tommy Møller Nielsen, der er søn af den tidligere landstræner Richard Møller Nielsen.

På trods af den forfærdelige sæson og det interne kaos i Manchester United ser Tommy Møller Nielsen lyst på fremtiden.

- Selvfølgelig vender det, og hvis man ikke troede på det, så er der jo et eller andet galt med en, så skal man ikke være ansat i sådan en fodboldklub. Så selvfølgelig håber jeg på, at det nok skal vende, og man kommer tilbage til det rigtige United igen. Det er der ingen tvivl om.

Første skridt mod nye forbedrede tider i Manchester United er allerede blevet taget, da klubben torsdag offentliggjorde, at man henter den hollandske træner Erik Ten Hag ind som ny mand i trænersædet til den nye sæson.

Lørdag møder klubben Arsenal i Premier League.

