De har et Eriksen-problem

Christian Eriksen har været én stor succeshistorie siden skiftet til Manchester United i sommer.

Her har Eriksen styret tropperne som en sand playmaker inde på den centrale midtbane, og han har en stor andel i Manchester Uniteds genopstandelse.

Faktisk har han været så god, at han efterhånden kan udgøre et problem for Erik ten Hag og Manchester United. Det skriver lokalmediet Manchester Evening News.

Her lægger mediet vægt på, at Eriksen er hjertet på holdet, og at han faktisk har gjort det endnu bedre, end man havde regnet med. Derfor er Manchester United efterhånden for afhængig af ham. Hans niveau kan dog blive endnu højere, hvis han får sig en pause fra banen.

Annonce:

- Hans indflydelse har været så stor, at han har spillet en rolle i hver eneste kamp på tværs af alle turneringer, siden han kom til klubben, selv om han kun har spillet fuldtids én gang siden returen fra VM.

- Uniteds problem med Eriksen er, at han har overgået forventningerne så meget, at de nu har svært ved det uden ham. Det behøver ikke at være sådan. Den tidligere Tottenham-spiller er på sit bedste, når hans minutter styres omhyggeligt, og hans præstationer har det med at falde efter en længere periode på holdet, når han ikke får nok pauser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

- Det betyder, at United er nødt til at holde et vågent øje med Eriksen i deres tætpakkede kampprogram, og det kan meget vel resultere i, at han bliver droppet fra startopstillingen til en af deres kampe i denne uge, skriver mediet.

Annonce:

Her er forventningen, at det ikke bliver i onsdagens udekamp mod Crystal Palace, at Eriksen starter ude. Her har Manchester United brug for hans evner til at åbne et lavtstående hold op. Det er også vanskeligt at forestille sig danskeren ude af startopstillingen til søndagens megabrag mod Arsenal.

Næste onsdag møder Manchester United dog Nottingham Forest i EFL Cuppen, og her kan det godt betyde, at Christian Eriksen får sig et fortjent hvil.