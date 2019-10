Den værste i 30 år

For ti måneder siden blev Ole Gunnar Solskjær hyldet som den store frelser, da han debuterede som midlertidig Manchester United-træner med en 5-1-udesejr over Cardiff.

Siden fulgte yderligere fem sejre på stribe, og resultaterne var så overbevisende, at United-ledelsen udstyrede nordmanden med en permanent kontrakt i slutningen af marts. Det fortryder de muligvis i dag.

Ole Gunnar Solskjær har således blot ført sit hold til fem sejre i 21 kampe og den værste ligastart i 30 år, efter han skrev under på en fast aftale.

Senest tabte Manchester United skuffende 0-1 ude mod bundholdet Newcastle søndag aften, hvilket efterlader storklubben på en 12. plads med blot ni point efter de første otte kampe i Premier League. Det er ikke set dårligere siden sæsonen 1989/1990, hvor man endte på en 13. plads.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ole Gunnar Solskær kæmpede forgæves på sidelinien under søndagens kamp. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Sædet brænder

Solskjærs helt store problem er, at de røde djævle har ualmindeligt svært ved at finde vej til modstandernes netmasker - i hvert fald siden man baskede Chelsea med 4-0 i åbningskampen.

Siden da har man ikke formået at score mere end et mål i samme kamp - heller ikke mod upåagtede FC Astana og AZ Alkmaar i Europa League eller League One-klubben Rochdale i Carabao Cup.

Og hovedpersonen er også godt klar over, at der er tale om helt uhørte tal for en klub af Manchester Uniteds kaliber.

- Vi skaber ikke nok chancer til at vinde kampene, men heldigvis får vi nu en pause. Forhåbentlig vender nogle spillere tilbage, og så vil vi sætte os ned og kigge på, hvad der er sket de seneste otte kampe, lød det fra Solskjær til Sky Sports efter kampen med henvisning til de forestående landskampe.

De dårlige resultater har naturligvis øget temperaturen i Solskjærs efterhånden varme sæde på Old Trafford, og ifølge bookmakerne er han nummer tre på affyringsrampen. Kun Evertons Marco Silva og Mauricio Pochettino har større risiko for pludselig at stå uden job i Premier League.

- Ansvaret er mit. Jeg skal have løst, hvad der sker i spillernes hoveder. De unge spillere mangler selvtillid, og de har brug for hjælp fra de erfarne spillere og staben, siger han og forsøger at give sig selv arbejdsro.

- Det tager den tid, det tager. Det er en rejse, vi er startet på og kulturen er på rette vej. Jeg kan ikke sætte tid på, men vi er på vej. Vi har sat os sammen og diskuterede retningen, vi skal i. Hvis du kun arbejder på solskinsdage, så når du aldrig i mål. Disse dage kommer, men vi ved, hvor vi skal hen, siger han.

Så sent som for to uger siden fastslog klubbens administrerende direktør, Ed Woodward, at der fortsat er tillid til Solskjær, men spørgsmålet er, hvor længe ledelsen tør holde fast i den tidligere så populære klubmand.

Artiklen fortsætter under billedet..

En flok slukørede Manchester United-spillere efter endnu et nederlag søndag aften. Foto: SCOTT HEPPELL/Ritzau Scanpix

Anfører: - Undskyld!

Med til historien hører, at Manchester United har været hårdt ramt af skader på det seneste.

I kampen mod Newcastle søndag aften manglede profiler som Paul Pogba, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka og Jesse Lingard, men det er ingen god forklaring ifølge anfører David De Gea, der undskyldte over for fansene efter kampen.

- Det er nok den sværeste tid i al den tid, jeg har været her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi kan end ikke score et enkelt mål i de seneste to kampe. Det er svært at sige noget. Undskyld til fansene, siger David De Gea.

De næste to uger byder på landsholdspause for Premier League-klubberne, inden Ole Gunnar Solskjær og Manchester United frygtsomt kan se frem til at tage imod ærkerivalerne fra Liverpool 20. oktober. Klopps mandskab har vundet samtlige otte kampe i indeværende sæson.

Harry Maguire har stabiliseret defensiven siden ankomsten fra Leicester i sommer, men offensiven halter gevaldigt hos Manchester United. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Se også: Skræk-skade i forfærdelig debut

Kysser modstander før kamp - så eksploderer det

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer