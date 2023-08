Derfor valgte Erik ten Hag ham

Der findes mange dygtige spidsangribere rundtom i verden, og Manchester United havde brug for en. Valget faldt som bekendt på danske Rasmus Højlund, som har gjort kometkarriere på halvandet år.

United betalte Atalanta mere end en halv milliard kroner for at få fingrene i danskeren. Cheftræneren Erik ten Hag så danskerens energi og vidste, at han var den rigtige at få ind.

- Det var hans determination og sult, som er så stærk, og som han viser i hver eneste kamp, der overbeviste mig om, at han var den rigtige spiller. Han har den energi, man ønsker at have på sit hold, siger ten Hag til Viaplay.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Højund blev i lørdags præsenteret på Old Trafford. Foto: Jonathan Damslund

Har én ting i hovedet

Marcus Rashford blev United-topscorer i seneste sæson. Han scorede 17 mål i ligaen, og der var langt ned til den næstmest scorende, Bruno Fernandes, med otte mål.

Hollænderen Wout Weghorst blev lejet til positionen som spidsangriber, men han skuffede stort med blot to mål i 31 optrædener.

Her tror Erik ten Hag, at han i Højlund har fundet en spiller, som har spillestilen og mentaliteten til at levere varen på målkontoen.

- For en spiller på hans position er det vigtigt at kunne score mål, og han har altid kun én ting i hovedet, og det er at komme i en position, hvor han kan score, lyder det fra den hollandske United-træner til Viaplay.

Højlund blev vejet og fundet for let til at slå igennem i FC København i januar 2022. Han blev solgt til Sturm Graz i Østrig, hvor han bragede igennem og efter et halvt år blev solgt til italienske Atalanta.

Han fortsatte udviklingen, kom på det danske landshold med stor succes, og nu skal han forsøge at slå igennem i Premier League.

