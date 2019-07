Desperat stjerne VIL væk: Bønfalder Solskjær

Manchester Uniteds franske midtbanespiller Paul Pogba vil have et møde med manager Ole Gunnar Solskjær. Han håber at kunne overbevise nordmanden om, at et sommersalg er eneste løsning

Paul Pogba er tilsyneladende desperat efter at komme væk fra Manchester United.

Den franske verdensmester sagde for nogle uger siden, at ’det kunne være et godt tidspunkt at få en ny udfordring et andet sted’, og han er klar til at gå langt for at få sit ønske opfyldt.

Mandag møder Manchester United-spillerne efter endt ferie ind til sæsonforberedelserne, og ifølge The Sun er Pogba parat til at bønfalde manager Ole Gunnar Solskjær om at få lov at forlade Old Trafford.

Viceformand Ed Woodward har informeret Pogba og dennes agent, Mino Raiola, om, at han har i sinde at blokere en handel.

Men den franske midtbanespiller håber, at han kan overbevise Solskjær om, at han skal sælges.

26-årige Pogba skulle angiveligt allerede have fortalt sine holdkammerater i det engelske, at han vil væk, og han håber, at det kommer til at gå så stærkt, at han slipper for at tage med på Manchester Uniteds tur til Australien i begyndelsen af juli.

Sidste sæsons nummer seks i Premier League møder 13. juli Perth Glory, mens det nogle dage senere gælder Leeds.

Både Real Madrid og Juventus er interesseret i at købe Pogba.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane har ham som førsteprioritet på den centrale midtbane, men prisen kan blive et problem.

Manchester United kommer til at forlange mere end de 785 mio. kr., som de betalte Juventus for tre år siden.

Netop Torino-klubben kan også blive Pogbas redningskrans. Franskmanden skulle have ringet til den nye træner, Maurizio Sarri, og opfordret ham til et køb.

