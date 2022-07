- Det bedste er, at Eriksen er gratis

Christian Eriksen kan blive den sjette dansker i Manchester United, hvis de afgørende forhandlinger i de kommende dage ender med en aftale for de næste tre sæsoner.

En række engelske medier har slået fast, at parterne mundtligt er enige om en tre-årig aftale.

Nu mangler de sidste formaliteter, inden den 30-årige dansker kan præsenteres i en af verdens største klubber.

Ja, Manchester United er en gigantisk klub, men lige nu det en sovende kæmpe, der siden Alex Ferguson stoppede karrieren, har kæmpet med permanent at blive en udfordrer til mesterskabstitlen.

Siden 1985 har Christian Fahnøe været en loyal fan af The Reds Devils. Han har været med klubben på hele opturen gennem 1990'erne og i de første ti år af dette årtusinde.

Men han har også været ved klubbens side i de sidste mange svære år, hvor resultaterne har været meget svingende og i perioder skuffende.

Med udsigten til Christian Eriksen som nyt navn i den røde trøje, er det dog ikke store klapsalver, der kommer frem hos den fremtrædende dansk fan.

Christian Eriksen nåede 11 kampe for Brentford og Thomas Frank. Nu tyder alt på, at fremtiden foregår i Manchester United. Foto: Lars Poulsen.

- Hvis Christian Eriksen havner i Manchester United fortæller det meget godt, hvilket niveau klubben befinder sig på.

- Klubben er lige nu ikke på et niveau, hvor man kan tiltrække de absolut bedste spillere. Eriksen har været god på det danske landshold, men han er ikke en spiller fra den øverste hylde. Og det er oftest her United har forsøgt at forstærke sig fra.

- Det mest positive, hvis Eriksen kommer til klubben, er, at han er gratis, kender Premier League og er en erfaren spiller, siger Christian Fahnøe.

Han føler sig overbevist om, at Christian Eriksen i en kontraktperiode på tre år ikke kommer til at spille mesterskabet hjem til Manchester United.

Christian Eriksen har været stærkt spillende på det danske landshold, siden han i marts vendte retur. Foto: Lars Poulsen.

- Christian Eriksen kan måske være med til at hjælpe Manchester United til at kæmpe om fjerdepladsen og dermed igen kvalificere klubben til Champions League. Men jeg tror heller ikke det kommer til at række til mere, pointerer Christian Fahnøe, der tidligere har været formand for den danske fanklub og samtidig været medlem af bestyrelsen for den norske afdeling, hvor flere end 45.000 Manchester United-fans er medlem.

I weekenden kom det frem, at Cristiano Ronaldo ville væk fra klubben, fordi han vil spille Champions League. Mandag var han heller ikke mødt frem til træningen. Årsagen blev begrundet med familære årsager.

Manchester United ser ud til at lave sommerens første indkøb ved at hente Tyrell Malacia i Feyenoord for et beløb i omegnen af 110 mio. kr.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar