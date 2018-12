Direktør drukner i henvendelser: Topfolk vil være United-boss

Mens den norske vicevært Ole Gunnar Solskjær er i færd med at genrejse Manchester United, er klubbens direktør, Ed Woodward, ved at drukne i henvendelser fra top-managers, som er interesserede i jobbet.

Det siger han til ’til citat’ til radiovært hos talkSPORT, Jim White.

- Ed Woodward fortæller mig, at klubben er nødt til at gå en grundig proces igennem for at finde den rette manager, og hans navn vil ikke blive offentliggjort før til sommer.

- Han siger også, at han er blevet bombarderet med anbefalinger og ansøgninger i forhold til sportens topfolk, der gerne vil have det job.

Ed Woodward fortalte i øvrigt radioværten, at klubbens ejere, Glazer-familien, er traditionalister, som ønsker at tingene fortsat skal køre ’the Manchester United way’.

At intet bliver offentliggjort før til sommer skyldes, at man vil undgå den penible situation, bysbørnene fra City havnede i, da klubben i 2016 allerede annoncerede, at Pep Guardiola skulle afløse Manuel Pellegrini to måneder før sæsonafslutningen.

Massimiliano Allegri er nu også hot på rygtebørsen. Foto: AP

Rygtestrømmen har da også hvirvlet det ene topnavn op efter det andet. Zinedine Zidane og Mauricio Pochettino har været blandt de mest nævnte, men nu er også et tredje topnavn varmt.

ESPN skriver således, at Juventus-træner Massimiliano Allegri skulle være interesseret i at komme til Premier League, hvilket han også har meddelt sin nuværende arbejdsgiver – trods kontraktudløb i 2020.

Den 51-årige succestræner skulle allerede have været interesseret i det job hos Arsenal, som Arsene Wenger efter 22 år overlod til Unai Emery i sommer.

Frem til sommer kan mange navne dog formentlig komme i spil. Især hvis de, som Ed Woodward siger, henvender sig i hobetal.

Se også: Pogbas store forvandling: - Han er Manchester-dreng til benet

Se også: Slagtet af Mourinho igen og igen: Nu sætter han ord på exit

Se også: Schmeichel med overraskende melding: Overvejer topjob i United