Dræbt af russere - nu hyldes han af Manchester United

Krigen i Ukraine fortsætter med at koste menneskeliv, og et dødsfald har vakt særlig opsigt i verdens største fodboldklub.

Aleksander Kukin, der var med til at starte den officielle fanklub for Manchester United i Kiev, blev for nylig dræbt, da russiske styrker angreb hans bil.

- Manchester United er dybt berørt af nyheden om Aleksander Kukins død. Et af de stiftende medlemmer af Kyiv Reds' fanklub, skriver klubben på sin hjemmeside.

Aleksander Kukins hustru og datter var også i bilen under angrebet, men de overlevede begge og er siden blevet opereret for deres skader.

- Vi sender vores inderligste kondolencer og ønsker om god bedring, mens de forsøger at bearbejde disse frygtelige begivenheder, lyder det.

Klubben skriver, at Aleksander Kukin spillede en afgørende rolle, da fanklubben blev startet i 2002, ligesom de har delt beskeder fra medfans i forbindelse med dødsfaldet. Det fremgår desuden, at Aleksander Kukin fik et minde om klubben med i kisten, da han blev begravet.

Der er efterfølgende oprettet en indsamling til den efterladte familie, og Manchester United skriver også, at man undersøger forskellige muligheder for at hjælpe dem og den ukrainske fanklub.