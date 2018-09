Efter alvorlig hjerneblødning: Nu er Ferguson tilbage

Sir Alex Ferguson er tilbage på Old Trafford for første gang, siden han blev ramt af en hjerneblødning i begyndelsen af maj

Den legendariske Manchester United-manager Sir Alex Ferguson er for første gang tilbage på Old Trafford, efter han blev ramt af en hjerneblødning i begyndelsen af maj.

Det fremgår af et billede, som Manchester United har lagt på Twitter.

Skotten styrede tropperne på Old Trafford i 27 år og vandt flere trofæer, end nogen andre managere har præsteret i engelsk fodbold.

Derfor er gensynet sikkert også glædeligt. I hvert fald har flere United-koryfæer som Peter Schmeichel og Michael Carrick også delt billedet af Fergusons retur til Old Trafford.

Faktisk har Manchester United bedt tilskuerne om at være klar på deres sæde på Old Trafford et kvarter før Premier League-opgøret mod Wolverhampton Wanderers begynder, så de kan forberede sig på at hylde legenden inden kampen.

Welcome back boss https://t.co/VGMLO39Fw7 — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 22. september 2018

Takkede for hilsnerne

Nyheden om Fergusons markante bedring kom allerede i slutningen af juli, hvor eks-manageren sendte en videohilsen via Manchester United.

En hilsen, hvor han blandt andet takkede for de mange tanker samt god behandling på Salford Royal Hospital.

Hjerneblødningen blev anset for alvorlig, og den 76-årige skotte måtte også gennemgå en operation i hjernen, inden han blev meldt uden for livsfare.

Sir Alex Ferguson har ikke været på Old Trafford siden 29. april - kort før sin hjerneblødning. Han stoppede som manager for Manchester United i 2013, og klubben har ikke vundet det engelske mesterskab siden.

