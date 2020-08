Efter dom: Stjerne droppet mod Danmark

Den engelske landstræner Gareth Southgate vil i følge Daily Mail droppe Harry Maguire til landskampene i Nations League mod Island og Danmark.

Det sker efter dommen i Grækenland. Landstræner udtog ellers tidligere tirsdag Maguire til kampene, men siden har han altså besluttet, at give anføreren en pause.

'Som jeg sagde tidligere i dag, så forbeholdt jeg mig ret til at genoverveje situationen. Efter at have talt med både Manchester United og spilleren, har jeg taget denne beslutning til alles bedste og med hensyn til vores forberedelser til næste uge', hedder det i et statement.

Sådan et udsendte Harry Maguire også selv efter dagens dom.

'Efter retsmødet i dag har jeg besluttet at bede mit juridiske hold om straks at informere retten om, at vi appellerer, lød hans reaktion efter dommen på 21 måneder og ti dages betinget fængsel, efter at han tirsdag blev fundet skyldig i groft overfald, modsættelse af anholdelse og bestikkelse ved en græsk domstol.

Den 27-årige landsholdsspiller Harry Maguire var på Mykonos med sin familie og nogle venner under den to uger lange ferie, han har fået af Manchester United efter semifinalenederlaget i Europa League til Sevilla, da han kom i slagsmål – også med politiet – som han siden angiveligt forsøgte at bestikke.

Dommen blev afsagt, uden at han selv, hans bror Joe og en tredje sigtet ven, Christopher Sharman, var til stede i retten. Joe Maguire blev fundet skyldig i vold mod offentlig ansat og forsøg på bestikkelse, Sharman i vold og fornærmelser.

United-stjerne dømt

Harry Maguire siger videre:

’Jeg forbliver stærk i troen på vores uskyld i denne sag. Jeg, min familie og mine venner er om nogen ofrene i denne sag.

En repræsentant for anklagemyndigheden sagde efter dommen, at flere venter på en undskyldning fra englænderen.

’Hvis du er en sportsmand og rollemodel må du acceptere, hvad du har gjort, og sige undskyld. Sådan en har vi stadig ikke hørt. De har tværtimod sagt, at det hele er politiets skyld. Det eneste, vi venter på, er en undskyldning’, lød det.

Manchester United går ikke uventet i forsvar for klubbens anfører. Foto: Reuters/Carl Recine/Ritzau Scanpix

Også Manchester United har udsendt et statement, hvori klubben kaster sig ud i en forsvarstale for anføreren:

‘Manchester United noterer afgørelsen fra en græsk ret i dag. Harry Maguire har erklæret sig uskyldig i alle anklager mod ham og er fortsat stærkt overbevist om sin uskyld’, skriver klubben og fortsætter:

’Det skal også i betragtning, at anklagemyndigheden først fremlagde deres materiale sent, dagen før retssagen, og dermed gav forsvaret et minimum af tid til at forberede sig. En appel om at få sagen udsat blev afvist. På den baggrund har Harry Maguires juridiske hold besluttet at appelleret, så man på et senere tidspunkt kan få en fuld og fair rettergang’.

