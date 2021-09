Efter drømme-comeback: 'Det er, hvad han står for'

Cristiano Ronaldo scorede to gange i sit comeback for Manchester United og sørgede for en festforestilling på Drømmenes Teater. - Der var store forventninger, og de blev indfriet, sagde en tilfreds Ole Gunnar Solskjær

Selvfølgelig scorede han.

Old Trafford er jo Drømmenes Teater, og Cristiano Ronaldo fik et drømme-comeback, da han efter mere end 12 år igen iførte sig den ikoniske røde Manchester United-trøje.

Et mål i første halvleg, et mere i andet, hyldest og tre point.

Cristiano Ronaldo er tilbage, og selvom der er gået mere end årti, er kærligheden til den 36-årige portugiser lige så stærk, som da han forlod klubben i 2009.

De sang hans navn før kampen, de sang det under kampen, og de fortsatte med at synge det, da tæppet gik ned efter forestillingen mod Newcastle på Drømmenes Teater.

Cristiano Ronaldo bragte Manchester United foran 1-0 og scorede senere til 2-1. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo bragte United på sejrskurs i første halvlegs 'Fergie-time', da Newcastle-målmand Freddie Woodman ikke kunne holde fast i en afslutning.

Som en høg var Ronaldo over sit bytte og sørgede med højrebenet for en pauseføring.

Newcastle fik udlignet i begyndelsen af anden halvleg, men var ellers statister i Ronaldos comeback-forestilling.

Efter lidt over en times spil blev portugiseren spillet alene igennem. Han fyrede sit venstrebens missil af, og Woodman fik ikke samlet benene i tide. Fuldtræffer.

Ronaldos landsmand Bruno Fernandes scorede kampens smukkeste mål ti minutter i lukketid, og foran 3-1 spurgte manager Ole Gunnar Solskjær sin nye angrebsstjerne, om han ville ud.

Ronaldo rystede på hovedet.

Han ville have hele forestillingen med og kunne i tillægstiden juble igen, da Jesse Lingard gjorde det til 4-1 for Premier Leagues førerhold.

Cristiano Ronaldo var bogstaveligt flyvende mod Newcastle. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Når du vinder, nyder du det. Og når du ser, at fansene er glade, nyder du det virkelig. Der var store forventninger, og de blev indfriet.

- Atmosfæren har ændret sig her. Sådan som nu skal det føles at være Manchester United-fan, sagde manager Ole Gunnar Solskjær, der end ikke havde overvejet at lade det prominente nyindkøb starte på bænken:

- Selvfølgelig ikke. Det her er, hvad Cristiano står for. Det her var en dag, som alle nød, sagde nordmanden.

Næsten alle.

For Steve Bruce var det ingen munter dag på den tidligere hjemmebane, men Newcastle-bossen overgav sig.

- Hvis der er en ægte superstjerne iblandt os, så er det ham, med alt hvad han har opnået.

- Vi så det igen i dag. Han er noget helt særligt.

Steve Bruce havde forberedt sit hold på Cristiano Ronaldo, men det stod ingen steder i manuskriptet, at Newcastle skulle stoppe ham…