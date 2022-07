Eriksen kan glippe Thailand

Christian Eriksen ser ud til først at støde til Manchester United-truppen under træningslejren i Australien senere på måneden

Det er kun et spørgsmål om kort tid. Om få dage.

Men de sidste formaliteter skal stadig først på plads, inden Christian Eriksen officielt kan præsenteres som Manchester United-spiller for de kommende tre sæsoner.

Christian Eriksen mangler stadig at få ordnet lægetjek og de sidste formaliteter, før han er klar for Manchester United. Det kan betyde, han går glip af turen til Thailand med sin nye klub. Foto: Lars Poulsen.

Derfor er det sandsynligt, at papirarbejdet og det omfattende lægetjek ikke når at blive ordnet i tide, så Christian Eriksen fredag kan sætte sig på flyet med sine nye holdkammerater, der har kurs mod Bangkok i Thailand, hvor første del af sommertræningslejren er henlagt til. Her spiller Manchester United 12. juli mod rivalerne fra Liverpool.

Lige nu er scenariet tilsyneladende mere oplagt, at Christian Eriksen kommer til at støde til Manchester United-truppen, der rejser videre fra Bangkok til Melbourne i Australien, hvor andel del af træningslejren finder sted.

Manchester United skal spille to kampe under opholdet i Australien. 15. juli mod Melbourne Victory og igen 19. juli mod Crystal Palace.

Det virker meget mere realistisk, at Christian Eriksen bliver involveret for sin nye klub i en af de to sidstnævnte testkampe.

Hvad sker der med Ronaldo? Det store spørgsmål lige nu er, om han rejser med på træningslejr fredag til Thailand. Foto: Lindsey Parnaby.

Det mest interessante lige nu er, hvad der sker med Cristiano Ronaldo. Er han med på flyet til Bangkok eller bliver han hjemme i håbet om et klubskifte snart kan ske.

Ronaldo har ønsket sig væk fra klubben, fordi han vil spille Champions League. Det har han mulighed for i Chelsea, der er blandt interesserede klubber. Bayern München er også blevet nævnt som en mulighed, hvis det lykkes at sælge Robert Lewandowski.

Erik ten Hag har yderligere to testkampe - mod Aston Villa og Atlético Madrid - inden sæsonen skydes i gang 7. august med hjemmekampen mod Brighton.

Allerede i tredje spillerunde venter et stort opgør for det nye Manchester United-mandskab, når Liverpool gæster Old Trafford.