Eriksen mødt af buh-råb: - Det er ikke i orden

Christian Eriksen vendte lørdag eftermiddag tilbage til Brentford Community Stadium. Denne gang med et Manchester United-logo på brystet til stor utilfredshed for de fremmødte Brenford-tilhængere

Christian Eriksen nåede på blot et halvt år at blive en elsket skikkelse i danskerklubben Brentford, men lørdag eftermiddag var der alt andet kærlighed i luften, da danskeren vendte retur til Vestlondon for sin nye klub Manchester United.

Der skulle ikke gå længe, før Brentford-tilhængerne lod Christian Eriksen vide, at de rosenrøde minder fra foråret var skyllet ud i lokummet. Ved danskerens første boldberøring efter halvlandet minut begyndte højlydte buh-råb at vælte ned mod Eriksen. Buh-råbene rungede faktisk fra tribunerne hver eneste gang, danskeren rørte bolden.

Erik Ten Hag har haft en hård fødsel for de røde djævle, der stadig er uden point i den engelske Premier League FOTO: John Sibley // Ritzau Scanpix

Brentford-træner Thomas Frank udtalte efter kampen til den engelske avis The Evening Standard, at han var ærgerlig over fansenes reaktion på gensynet.

Annonce:

- Selvfølgelig skal der være plads til drillerier fra fansene, men jeg synes ikke, at det er i orden at buhe af en spiller. Hvis fansene har lyst til det, vil jeg ikke støtte op om det, for jeg ville aldrig selv gøre det.

Thomas Frank har givet Brentford Community Stadium noget at juble over. Her med Mads Bech Sørensen efter lørdagens 4-0 sejr over United Foto:John Sibley// Ritzau Scanpix

Det var tydeligt, at fansene var utilfredse med Eriksens beslutning om at vende Brentford ryggen til fordel for Manchester United. Brentford ville ellers sprænge lønloftet og gøre danskeren til den bedst betalte spiller på holdet, men til ingen nytte. Nu er det Brentford-fansene, der har håneretten, da Manchester United indkasserede fire mål i første halvleg, blandt andet på grund af to David de Gea-fejl.

Se dømt hooligan-boss lede skovkamp mod svenske fans

--------- SPLIT ELEMENT ---------