Eriksen slagtet: - Pinligt

Christian Eriksen har haft en hård start på tiden i Manchester United.

Eriksen og co. har endnu ikke formået at få andet med fra banen end massiv kritik. To kampe uden point. Lørdagens 0-4 nederlag mod Eriksens tidligere klub Brentford har især fået både de engelske- og de sociale medier til at være ude med riven.

Den engelske avis The Evening Standard slagter danskerens 'pinlige' præstation og giver Eriksen den næstlaveste karakter på banen.

Artiklen fortsætter efter billedet ....

Christian Eriksen blev umynddigjort ved scoringen til 2-0, hvor han først får serveret en dårlig aflevering af målmand de Gea, som Mathias Jensens opsnapper og udnytter til at score. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Både det internationale fodboldmedie Goal og engelske The Mirror stemmer i og kalder danskeren en af banens helt store tabere.

Annonce:

Goal kalder danskerens retur for 'miserabel', mens The Mirror mærkede tilbagekomsten som 'et mareridt'. Og med god grund. Danskeren kronede den 'miserable' præstation af med at være direkte involveret i Brentfords 2-0-scoring, der blev sat ind af danskerens konkurrent og holdkammerat på landsholdet Mathias Jensen.

Ydmyget af spanier

Danskeren blev solgt til stanglakrids af holdets spanske målmand, David de Gea, ved 2-0 scoringen.

Spanieren lægger en sløj aflevering til den danske landsholdsspiller, der får franarret bolden af sin landsholdskammerat Mathias Jensen, som køligt sparker den ind i venstre side af målet bag en chanceløs de Gea. Målmanden var efterfølgende ude og undskylde ovenpå sin ringe præstation i lørdagens afklapsning.

Mathias Jensen er af flere medier kåret som banens bedste i lørdagens kamp. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Under lørdagens kamp på Gtech Community Stadium kunne danskeren desuden lægge øre til buh-råb , hver gang han rørte bolden, og fik under kampen et par hånende tilråb fra Brentford-tilhængerne.

- Du skiftede kun for pengene...

- Du skulle være blevet i den større klub...

United-legenden Gary Neville er dog ude og tage Eriksen i forsvar. Skylden ligger ikke hos danskeren, men hos træner Erik Ten Hag.

Annonce:

- Det er træneren, der begår fejlen, da han starter ham i rollen som defensiv midtbanespiller. For Eriksen er ikke en defensiv midtbanespiller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------