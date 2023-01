Færdig i Manchester United

To kampe. Mere blev det ikke til for Martin Dubravka i Manchester United i denne omgang.

Den slovakiske målmand forlader klubben nu, et halvt år før hans lejeaftale oprindeligt skulle udløbe, og vender dermed tilbage til Newcastle United. Det meddeler Manchester United på sin hjemmeside søndag eftermiddag.

'Martin Dubravka er blevet tilbagekaldt fra sin sæsonlange lejeaftale med Manchester United af sin klub Newcastle United', meddeler De Røde Djævle.

Martin Dubravka i aktion for Manchester United i Carabao-cuppen mod Burnley 21. december. Han holdt buret rent og vandt med 2-0. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

For en del danske fans har den 33-årige målmands udvikling nok været en stor overraskelse. Fra 2014 til 2016 spillede Dubravka således i Esbjerg fB, men uden at være prangende, og at gå derfra til en af verdens største klubber er mildest talt vildt.

Og det er også noget, der er kommet bag på Jonas Dal, som trænede Dubravka i EfB. Det fortalte han i sidste uge i et interview med Tipsbladet:

- Han reddede ikke point for Esbjerg, så det stod ikke nogen steder i sol, måne og stjerner, at han skulle være Newcastle-keeper på få år, og nu starter inde for Manchester United (i Carabao Cup-kampen mod Burnley, red.). Det havde jeg ikke set komme. Det er jo en mega lykkelig historie, at han tror så meget på sine egne evner, at det lykkes ham at spille sig op fra der, hvor han var, sagde Jonas Dal i et interviewet.

Martin Dubravka, 33 år, vender nu tilbage til Newcastle, hvor han dog heller ikke har udsigt til at starte inde i Premier League.