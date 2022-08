Giggs med vild indrømmelse

Ryan Giggs har haft mere end almindeligt svært ved at holde sig til én kvinde ad gangen.

Det indrømmede den tidligere Manchester United-stjerne tirsdag i retten, da han afgav forklaring i retssagen mod ham.

Her fortalte waliseren, at han aldrig har været en kvinde tro, og at hans omdømme som en utro mand var berettiget.

Direkte adspurgt i retten om han nogensinde havde løjet over for sin ex-kone, Stacy Giggs, og ekskæresten, Kate Greville, svarede den 48-årige waliser 'Ja. Mere end én gang. Mange gange.'

Han ville derimod ikke acceptere, at han skulle have været voldelig over for kvinder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Anklagerne er ellers voldsomme.

Ekskæresten, Kate Greville, har anklaget waliseren for at have trukket hende ved håret ud af et hotelværelse, ligesom han skulle have nikket hende en skalle under et skænderi.

Annonce:

Begge anklager nægter Ryan Giggs sig skyldig i, og hotelepisoden endte ifølge Giggs med, at han og Kate sov i samme seng, og havde hård sex samme aften.

Skallen skulle være sket ved et uheld, og hans hoved stødte angiveligt sammen med hendes.

Han understregede dog i retten, at det ikke var med vilje.

Risikerer fængsel

Ryan Giggs sidder på anklagebænken i Manchester, hvor han risikerer fem års fængsel, for at have ydet vold, tvang og kontrollerende adfærd over for sin ekskæreste og hendes søster i årene 2017-2020.

Waliseren har ved flere lejligheder erklæret sig uskyldig i de mange anklager, og det er nu op til retten at vurdere, om anklagerne mod Ryan Giggs har noget på sig.

Giggs blev suspenderet fra det walisiske landstrænerjob, da han blev anholdt i november 2020 og har siden opgivet jobbet helt.

Manchester United og Ryan Giggs nåede i fællesskab at vinde 13 engelske mesterskaber og to Champions League-trofæer i de 24 sæsoner, som waliseren tilbragte på Old Trafford.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?